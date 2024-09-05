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«Одноклассники» стали скрывать сообщения от незнакомцев в переписке

«Одноклассники» вынесли запросы на переписку от незнакомцев в самостоятельный раздел и добавили настройку, запрещающую посторонним или вообще всем внутри соцсети добавлять пользователя в групповые чаты. Обновления призваны защитить людей от нежелательного и навязчивого общения и минимизировать вероятность контакта со спамом. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

«Запросы» – это новый раздел в личных сообщениях, куда теперь автоматически попадают входящие сообщения от незнакомых пользователей «Одноклассников», даже тех, с кем есть общие друзья. В мобильном приложении соцсети на Android и iOS вкладка «Запросы» появилась у всех, независимо от настроек приватности профиля. В мобильной веб-версии и десктопной версии «Одноклассникол» раздел появляется, только когда пользователь получает хотя бы одно сообщение от постороннего человека.

Запросы на переписку не отображаются среди всех диалогов с друзьями и близкими – благодаря этому пользователь не пропустит важные для него сообщения. Если человек хочет ответить незнакомцу, он может принять заявку на переписку и продолжить общение. В окне диалога также будет указано, есть ли с автором сообщения общие друзья. Чтобы совсем не получать сообщения от незнакомых пользователей, в настройках профиля можно перейти в раздел «Сообщения» и выбрать, кто может отправлять личные сообщения – в частности, указать параметр «Друзья».

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Еще одним обновлением в «Одноклассниках» стал запрет на добавление в групповые чаты. Для этого нужно перейти в раздел «Сообщения» в настройках профиля и задать ограничение. Если пользователь не запретил добавлять его в групповые переписки, при появлении нового чата он увидит, кто именно его туда пригласил.

«В последний год мы очень много работаем над тем, чтобы пользователи в ОК чувствовали себя максимально комфортно – могли самостоятельно выбирать круг общения, видимость своих постов и других данных в соцсети. Одноклассники со своей стороны не только внедряют обновления в продукте, но и активно используют технологии. Мы уже сделали немало, чтобы пользователи могли общаться и находить единомышленников в безопасном пространстве. Например, запустили новую систему приватности публикаций, начали автоматически обнаруживать и размывать эротический контент в ленте и комментариях, выявлять нецензурные слова и скрывать их звездочками», – сказал Александр Москвичев, директор по продукту в «Одноклассниках».

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