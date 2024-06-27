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«Одноклассники» начали автоматически обнаруживать и скрывать эротические изображения в соцсети

«Одноклассники» теперь автоматически обнаруживают и размывают в ленте и комментариях к публикациям в соцсети изображения и GIF-файлы, которые пользователи считают эротическими. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

Если пользователь захочет посмотреть скрытое изображение или GIF-файл, он может кликнуть по нему либо проигнорировать и пропустить. Чтобы лучше выявлять и ограничивать такой контент, «Одноклассники» провели исследование среди пользователей и выяснили, что именно они считают эротикой, которую не хотят видеть. Людям предложили оценить, насколько изображения откровенны и неприемлемы, и выразить свое желание или нежелание сталкиваться с ними в соцсети.

На примерах, которые респонденты посчитали нежелательным, инженеры «Одноклассников» обучили модели машинного обучения, чтобы те автоматически обнаруживали и размывали такой контент. Всего «Одноклассники» использовали более 6 млн файлов и разработали две ML-модели. Одна непосредственно сканирует картинку и определяет визуальное содержимое, другая относит контент к определенному типу, за счет чего он или размывается, или остается в первоначальном виде.

Помимо скрываемого контента «Одноклассники» по результатам исследования определили, какие категории изображений можно показывать пользователям соцсети. Например, обновление не затрагивает изобразительное искусство, фотографии спортсменов и пляжные снимки пользователей (классическая живопись с Венерой или статуи с Аполлоном, пловцы, ватерполисты, легкоатлеты и др.). При этом пользователи все так же могут пожаловаться на нежелательный и неприемлемый контент любой категории в интерфейсе соцсети или через обращение в службу поддержки.

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Александр Москвичев, директор по продукту «Одноклассники»: «Создание комфортной среды для взаимодействия пользователей – один из главных приоритетов «Одноклассники». За последние два года мы реализовали десятки улучшений в продукте, которые позволяют людям чаще общаться, смотреть видео, комментировать и знакомиться друг с другом на площадке, не опасаясь грубости, неприемлемого контента или навязчивых знакомств. Теперь благодаря помощи наших пользователей и технологиям люди в «Одноклассниках» будут видеть еще меньше нежелательного контента».

Ранее соцсеть начала автоматически обнаруживать на платформе нецензурные слова и скрывать их: вместо ненормативной лексики пользователи видят звездочки. Также «Одноклассники» используют модерацию на базе машинного обучения, чтобы ограничивать другой нежелательный и неприемлемый контент. Например, блокируют то, что предназначено для аудитории 18+, и размывают фотографии со сценами насилия. В 2023 г. соцсеть также запустила ML-модель, ограничивающую навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками на площадке.

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