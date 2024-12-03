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ОК запустили бесконечную ленту рекомендаций под постами и представили ее новый дизайн

«Одноклассники» представили бесконечную ленту рекомендаций под всеми публикациями, размещенными в соцсети. Обновление позволит активным пользователям проще ориентироваться в предлагаемом контенте и быстрее выбирать наиболее интересные и визуально привлекательные посты для просмотра.

Алгоритмы социальной сети анализируют процесс потребления контента пользователями и предлагают наиболее активным из них сетку рекомендуемых постов в формате бесконечной ленты. Это не только текстовый и фотоконтент, но и видеоролики. При этом пользователи, которые менее углубленно погружаются в контент на платформе, будут видеть в рекомендациях меньшее, но оптимальное для них количество постов.

Новый интерфейс не только удобнее для пользователей, но и для авторов. Люди смогут быстрее находить и подписываться на релевантные группы в ОК, а блогеры получат большее количество просмотров своих публикаций, повысят вовлеченность и охват публикуемого контента среди целевой аудитории.

«Мы постоянно работаем над улучшением пользовательского опыта в соцсети, чтобы люди могли потреблять еще больше полезного контента. Теперь в ОК будет еще проще ориентироваться в рекомендациях – обновленный интерфейс позволит выбрать наиболее интересные и релевантные материалы, будь то тексты, фото или видео. Сейчас рекомендации в ОК стали визуально более упорядоченными и удобными», – сказал директор по продукту ОК Александр Москвичев.

Обновленный интерфейс доступен на экранах всех публикаций в ОК, в том числе в сервисе «Увлечения» в мобильной версии приложения, а также на iOS и Android.

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