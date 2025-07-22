Про AutoCAD можно забыть. Создана нейросеть на замену всем САПР – она строит модели по фотографии. Видео

Состоялся запуск нейросети GenCAD для генерации CAD-моделей по фотографии. Достаточно загрузить в нее изображение того, что нужно превратить в модель, и она с этим справится. Фактически, GenCAD автоматизирует труд инженеров-проектировщиков, позволяя им не тратить время на создание моделей в AutoCAD и прочих САПР.

НейроСАПР

Разработала нейросеть GenCAD, созданная для облегчения труда инженеров-проектировщиков. Она способна сэкономить им значительное количество времени, поскольку полностью автоматизирует процесс создания CAD-модели.

Технически, GenCAD – это современная замена громоздким и тяжелым системам автоматизированного проектирования, изучение которых требует вложения немалого количества времени и сил. Создание CAD-моделей вручную – тоже не самый быстрый процесс, особенно если опыта работы в САПР пока немного.

К тому же далеко не все САПР бесплатные, и приходится покупать подписку, лицензию или пользоваться сайтами, известными всем россиянам. А некоторые ПО такого рода и вовсе официально недоступны в России – компания Autodesk, автор самой известной САПР в мире (AutoCAD) повернулась к россиянам спиной и не разрешает им пользоваться не только лицензионным, но и пиратским ее софтом.

Официальный сайт проекта

За проектом стоят всего два инженера. Это специалисты Массачусетского технологического института Фердус Алам (Ferdous Alam) и Фаез Ахмед (Faez Ahmed).

Миллион проблем одним махом

По замыслу авторов GenCAD, нейросеть должна избавить пользователей от большинства проблем при создании CAD-моделей. Это открытая нейросеть, которая умеет генерировать параметрические 3D-модели по тому изображению, которое в нее загрузит пользователь.

GenCAD – не первый сервис такого рода, но у него есть несколько фундаментальных отличий от основных конкурентов. Самое главное из них – это то, как в принципе она работает.





Большинство CAD-генераторов ограничиваются созданием лишь полигональной сетки модели, тогда как GenCAD проходит весь путь построения трехмерной модели. Авторы проекта отдельно подчеркивают, то результат работы GenCAD можно сразу загружать в редактор, вносить в него необходимые коррективы, если таковые требуются, после чего передать деталь в производство. «Наша модель генерирует не только трехмерную САПР, но и всю параметризованную историю САПР-команд (САПР-программу) в качестве выходных данных», – указано на сайте проекта.

Что внутри

Разработчики поделились внутренним строением своей нейросети. Они условно разделили ее архитектуру на четыре компонента.

Репозиторий GetCAD на GitHub

Первый компонент – это авторегрессионный преобразователь-энкодер (an autoregressive transformer encoder). По словам авторов проекта, он применяется для превращения скрытого представления в последовательность команд CAD.

Вторая часть архитектуры – модель, основанная на контрастном обучении (a contrastive learning-based model). Она используется для изучения совместных представлений скрытых пространств между последовательностями команд CAD и изображениями CAD.

Третий компонент – это диффузионная модель (a latent diffusion model), которая может по изображению генерировать скрытое представление последовательностей команд CAD.

Финальная составляющая – модель декодера (a decoder model), которая может преобразовывать скрытые данные CAD в последовательность параметрических команд CAD.

DC Studio / FreePik GenCAD позволяет не тратить время на изучение всех тонкостей работы САПР

«GenCAD генерирует не просто трехмерное тело, но и всю программу CAD. Наша работа представляет собой шаг вперед в CAD, предлагая более точное и модифицируемое трехмерное моделирование на основе изображений, что потенциально улучшает автоматизированные процессы проектирования».

Все необходимые материалы по использованию GenCAD размещены в на GitHub в открытом репозитории.