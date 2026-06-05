Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Датчик магнитного поля Холла

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.06.2026 Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать? 1
28.11.2025 Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM 1
08.02.2023 Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году 1
14.05.2018 BlackBerry возобновляет выпуск кнопочных смартфонов. Фото 1
19.10.2017 Nokia выпустила флагманский смартфон в стеклянном корпусе 1
28.09.2017 Уникальный смартфон BlackBerry на Android добрался до России. Цена 1
17.08.2017 Выпущен премиальный Android-смартфон Nokia 8. Видео. Цены 1
05.04.2017 Xiaomi выпустил недорогой планшет Mi Pad 3 1
30.03.2017 Samsung выпустил флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+. Что в них нового? 1
02.03.2017 Обзор флагмана от ASUS: ZenFone 3 1
19.05.2016 Впервые в истории создана память с 6 битами на ячейку 1
13.04.2016 Обзор Samsung Galaxy S7 Edge: новые грани преимущества 1
16.10.2015 Samsung Galaxy Note 5 в золотом и чёрном оперении 1
21.08.2015 Быстрее, выше, сильнее: Samsung Galaxy S6 edge+ представлен в России 1
05.01.2015 Обзор Samsung Galaxy Note Edge: в поисках края галактики 1
01.12.2014 Обзор Samsung Galaxy Note 4: флагман со «скипетром» 1
14.10.2014 Тест смартфона Huawei Ascend Mate 7: дружелюбный великан 1
17.07.2012 Как Google делает планшеты: первый взгляд на Google Nexus 7 1
28.01.2008 Если друг поломался вдруг: неполадки в стиральной машине 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Датчик магнитного поля Холла и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 7
Apple Inc 13156 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Google LLC 12690 2
Hancom Group - Hancom Linux Inc 13 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Huawei 4677 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 2
HMD Global - Nokia 144 2
Dropbox 527 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Wacom 143 2
BlackBerry Mobile 9 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
Oculus VR 79 1
Samsung Group - Samsung Corporation 85 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 1
ASKO 36 1
Ugreen 48 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 1
ИРП - Интеррадиоприбор 4 1
Schulthess 7 1
X Corp - Twitter 2938 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
LG Electronics 3735 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
Sony 6739 1
HTC Corporation 1512 1
Logitech 437 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
AKG 66 1
Carl Zeiss AG 307 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Цветной - Универмаг - Московский торговый центр 4 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Евросеть 1421 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 16
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 322 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 14
Accelerometer - Акселерометр 394 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 13
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 11
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Микрофон - Microphone 2809 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 7
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 7
USB micro 974 7
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 7
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 6
Олеофобное покрытие - пленка нанометровой толщины, отталкивающая жиры от сенсорного экрана 107 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 5
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 4
Google Android 15244 11
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Samsung Galaxy 1035 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 6
Samsung Galaxy Note 702 5
Samsung Electronics TouchWiz 202 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 4
Google Android 7 - Android Nougat 227 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 4
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 3
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
Nokia OZO Audio 14 2
Samsung Galaxy Gear 154 2
Nokia Sirocco 104 2
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 32 2
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 2
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 2
Google Android 8 - Android Oreo 198 2
Samsung S-Pen - Стилус 144 2
BlackBerry KEYone - Смартфон 12 2
Nestle KitKat 165 2
Nokia Dual-Sight 8 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 2
BlackBerry Hub 11 1
BlackBerry Passport 13 1
Adobe Lightroom 106 1
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 13 1
Nokia 8 5G - серия 10 1
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds - Honor Choice Headphones 57 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 60 1
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Плетнев Александр 8 1
Коломиец Петр 1 1
Телепинский Евгений 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Китай - Гуандун - Хойчжоу 7 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Нидерланды 3746 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 2
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 2
Металлы - Платина - Platinum 500 2
Металлы - Серебро - Silver 827 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Отоларингология 187 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Металлы - Медь - Copper 862 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 1
Видеокамера - Видеосъёмка 720 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Ubergizmo 8 1
Pocket-Lint 71 1
SlashLeaks 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 13 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще