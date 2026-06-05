Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Датчик магнитного поля Холла
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 19
Датчик магнитного поля Холла и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 11065 7
|Apple Inc 13156 3
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
|Google LLC 12690 2
|Hancom Group - Hancom Linux Inc 13 2
|МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
|Huawei 4677 2
|TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 2
|HMD Global - Nokia 144 2
|Dropbox 527 2
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
|Wacom 143 2
|BlackBerry Mobile 9 2
|Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
|Oculus VR 79 1
|Samsung Group - Samsung Corporation 85 1
|Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 1
|ASKO 36 1
|Ugreen 48 1
|Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 1
|ИРП - Интеррадиоприбор 4 1
|Schulthess 7 1
|X Corp - Twitter 2938 1
|Qualcomm Technologies 1974 1
|Xiaomi - Сяоми 2232 1
|Meta Platforms - Facebook 4621 1
|LG Electronics 3735 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
|Acer Group - Acer Inc 2776 1
|Sony 6739 1
|HTC Corporation 1512 1
|Logitech 437 1
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
|AKG 66 1
|Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
|DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
|Плетнев Александр 8 1
|Коломиец Петр 1 1
|Телепинский Евгений 1 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
|Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 4
|Ubergizmo 8 1
|Pocket-Lint 71 1
|SlashLeaks 10 1
|NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
|BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 13 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.