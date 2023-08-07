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Apple MacBook Air 15 уже на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о доступности на российском рынке новинки 2023 г. – Apple MacBook Air 15. Ноутбуки представлены в четырех цветах (полуночный черный, серый космос, сияющая звезда, серебристый), а также в двух конфигурациях (SSD на 256 ГБ и 512 ГБ). Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Что принципиально интересного появилось в версии MacBook Air 15 2023 модельного года? Прежде всего, 15,3-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2880х1864 точек. Liquid Retina на MacBook Air — это 1 млрд цветов и в два раза более высокое разрешение по сравнению с сопоставимыми ноутбуками.

Кроме того, чип Apple M2 ускоряет все процессы даже в режиме многозадачности. MacBook Air 15 работает до 18 часов без подзарядки и делает это бесшумно благодаря безвентиляторной конструкции. Все тепло, вырабатываемое системой, берет на себя алюминиевый теплоотвод.

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Apple MacBook Air 15

16‑ядерная система Neural Engine обеспечивает высокую скорость машинного обучения. Приложения на MacBook Air могут использовать эту технологию – например, для автоматической коррекции фотоснимков на профес­сиональном уровне или для более точного применения смарт-﻿инструментов и аудиофильтров.

Apple MacBook Air 15 подойдет для представителей творческих профессий (дизайнеров, фотографов, иллюстраторов), которым важна высокая производительность, скорость. Ноутбук также подойдет для тех профессионалов, кто много путешествует и творит в дороге.

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Цифровизация

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

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