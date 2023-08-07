Apple MacBook Air 15 уже на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о доступности на российском рынке новинки 2023 г. – Apple MacBook Air 15. Ноутбуки представлены в четырех цветах (полуночный черный, серый космос, сияющая звезда, серебристый), а также в двух конфигурациях (SSD на 256 ГБ и 512 ГБ). Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Что принципиально интересного появилось в версии MacBook Air 15 2023 модельного года? Прежде всего, 15,3-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2880х1864 точек. Liquid Retina на MacBook Air — это 1 млрд цветов и в два раза более высокое разрешение по сравнению с сопоставимыми ноутбуками.

Кроме того, чип Apple M2 ускоряет все процессы даже в режиме многозадачности. MacBook Air 15 работает до 18 часов без подзарядки и делает это бесшумно благодаря безвентиляторной конструкции. Все тепло, вырабатываемое системой, берет на себя алюминиевый теплоотвод.

16‑ядерная система Neural Engine обеспечивает высокую скорость машинного обучения. Приложения на MacBook Air могут использовать эту технологию – например, для автоматической коррекции фотоснимков на профес­сиональном уровне или для более точного применения смарт-﻿инструментов и аудиофильтров.

Apple MacBook Air 15 подойдет для представителей творческих профессий (дизайнеров, фотографов, иллюстраторов), которым важна высокая производительность, скорость. Ноутбук также подойдет для тех профессионалов, кто много путешествует и творит в дороге.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.