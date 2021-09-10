На новейших MacBook массово и без видимой причины трескаются экраны. Apple не признает брак

Готовится коллективный иск против Apple

Владельцы новейших моделей ноутбуков MacBook Air и Pro на базе процессоров M1 могут подать в суд на Apple из-за потрескавшихся без видимых на то причин дисплеев.

По сообщению Tom’s Hardware, американская юридическая фирма Migliaccio & Rathod с августа 2021 г. ведет поиск пострадавших от необычной «болезни» дорогостоящих лэптопов, чтобы подать коллективный иск к «яблочной» компании от их имени и потребовать компенсации ущерба.

Как отмечает источник, в последнее время участились жалобы пользователей, которые столкнулись с проблемой, при которой экран трескается сам по себе. Эта проблема, в частности, затрагивалась на популярной дискуссионной площадке Reddit и интернет-форуме Apple. Соответствующая тема, открытая на последнем, на момент публикации данного материала собрала несколько сотен комментариев, 675 пользователей отметились нажатием кнопки «У меня такая же проблема» (“I have this question too”) под оригинальным постом.

Так могут выглядеть внезапно появившиеся трещины на экране MacBook Pro

Компания брак не признает, специалисты по ремонту Apple во многих случаях уверенно называют причину поломки, перекладывая ответственность на владельца устройства, но при этом утверждают, что с подобной проблемой никогда не сталкивались.

Добиться гарантийного ремонта пользователям за редкими исключениями не удается. Устранение дефекта обходится в среднем в $600 – конкретная сумма зависит от модели устройства и места его приобретения.

Это далеко не первая проблема с ноутбуками Apple, которую компания по началу не хотела признавать и решать. К примеру, лишь летом 2018 г. купертиновцы согласились бесплатно ремонтировать дефектные клавиатуры типа «бабочка» с «залипающими» клавишами в MacBook 2015-2017 гг. выпуска. Этому тоже предшествовал коллективный судебный иск.

Обстоятельства возникновения проблемы

Анализ сообщений пользователей позволяет прийти к выводу о том, что картина происходящего с экранами новых MacBook в большинстве случаев приблизительно одинаковая, с минимальными отличиями.

Как правило, трещины различной длины и локализации возникают после открытия крышки ноутбука, реже – при регулировке угла наклона крышки. Причем пользователи утверждают, что до появления проблемы портативный компьютер находился в состоянии покоя, его крышка закрывалась и открывалась без применения чрезмерной силы. Никого другого, кто мог бы физически повредить девайс, в помещении с ноутбуком, помимо них, не было.

Примечательно, что некоторые из отметившихся на форуме Apple обращают внимание на то, что трещина как будто находится не на поверхности дисплея, а внутри него.

Без права на гарантийный ремонт

В то же самое время в сервисных центрах поврежденным ноутбукам очень оперативно ставят диагноз: попадание мелкого объекта (размером примерно с рисовое зерно) между клавиатурой и дисплеем. Подобный малозаметный предмет, по мнению специалистов Apple, мог «продавить» экран при закрытии крышки MacBook и привести к возникновению трещин.

Что мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок Бизнес

Подобные случаи не являются гарантийными – ведь пользователь сам проявил неаккуратность, поэтому рассчитывать на бесплатный ремонт в такой ситуации обычно не приходится. Однако один из посетителей форума Apple, проживающий в Великобритании, утверждает, что ему удалось добиться ремонта по гарантии, «надавив на правильные точки» специалистов сервисного центра компании.

Между тем пострадавшие от повреждения экрана MacBook продолжают выдвигать теории, объясняющие появление трещин. К примеру, пользователь форума Apple под никнеймом tango_red_pearl предположил, что спровоцировать это могло нарушение теплообмена корпуса ноутбука со средой. Якобы твердые (Hard shell case) пластиковые чехлы, в том числе реализуемые Apple, не позволяют алюминиевому корпусу беспрепятственно «отдавать» тепло в атмосферу, что приводит к перегреву в области экрана и вызывает деформацию матрицы.

Подробнее о «проблемных» устройствах

Устройства, с которыми возникают описанные выше проблемы – MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro, выпущенные Apple в ноябре 2020 г. Оба ноутбука работают под управлением процессора (SoC) M1 на базе архитектуры ARM. Ранее купертиновцы выпускали компьютеры на чипах Intel, однако впоследствии от этой практики было решено отказаться.

Последний MacBook Air, по заявлению производителя, благодаря новому процессору может работать до 18 часов на одном заряде в режиме просмотра видео и до 15 часов в режиме интернет-серфинга. Внешне ноутбук не изменился в сравнении с предыдущим поколением, но внутри у него теперь нет активной системы охлаждения.

Обновленный MacBook Pro после перехода на чип М1 тоже внешне не поменялся. Профессиональная 13-дюймовая версия ноутбука Apple, если верить компании, способна на 20 часов работы без подзарядки в режиме видео и 17 часов интернет-серфинга.

На старте продаж цена MacBook Air нового поколения составила 100 тыс. руб. за комплектацию с 256-гигабайтным SSD. MacBook Pro можно было приобрести за 130 тыс. руб. в минимальной конфигурации.

В августе 2021 г. CNews писал, что Apple, по некоторым данным, собирается выпустить обновленный MacBook Air в «радужных» цветах корпуса, как у iMac 2021. Лэптоп, как ожидается, выйдет летом 2022 г. и будет построен на процессоре М1Х. Вместе с ним он получит новый экран miniLED вместо IPS-панели и более строгий дизайн в стиле MacBook Pro.