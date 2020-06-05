Выпущен дешевый «убийца» MacBook Air. Видео

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Chuwi разработала доступный ноутбук AeroBook Pro в стиле MacBook Air от Apple. Ей удалось уместить в компактном корпусе из металла экран на 13,3 дюйма, процессор Intel, подсветку клавиатуры и широкий спектр разъемов.

Дешевый ультрабук из Поднебесной

Компания Chuwi анонсировала мобильный ПК AeroBook Pro, отнесенный к сегменту ультрабуков. Таковым его делают сравнительно небольшие вес (1,26 кг) и толщина (15 миллиметров).

Chuwi – это китайская компания, основанная в 2004 г. и выпускающая недорогую, но сравнительно качественную технику. В ее ассортименте есть планшеты, ридеры, плееры, и лэптопы. Свой новейший AeroBook Pro она выполнила в корпусе из сплава алюминия и магния с магнитной фиксацией верхней крышки в закрытом состоянии.

В модельном ряду Chuwi ноутбук с таким названием вышел в марте 2020 г., но его экран был больше – 15,6 дюйма против 13,3 в рассматриваемой новинке. Позже более крупный ПК был переименован в Aerobook Plus при сохранении спецификаций.

Для AeroBook Pro Chuwi разработала лаконичный дизайн

Новый AeroBook Pro пока недоступен на международном рынке, и дату его поступления в продажу за пределами КНР производитель не устанавливает. В Китае Chuwi просит за него ровно $500 (34,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 июня 2020 г.). До 18 июня 2020 г. покупателям он достанется за $450 (31 тыс. руб.). Для приобретения доступна лишь одна комплектация AeroBook Pro, без каких-либо опций и альтернатив.

По дизайну AeroBook Pro весьма напоминает Apple MacBook Air, российские цены которого начинаются от 90 тыс. руб. Также ноутбуки имеют схожие габариты, но более доступный AeroBook Pro уступает MacBook Air по ряду ключевых параметров – процессору, разрешению дисплея и типу оперативной памяти.

Основные спецификации

Chuwi AeroBook Pro собран на базе процессора Intel Core m3-8100Y, ориентированного на мобильные устройства и выпущено сравнительно давно – в III квартале 2018 г. Это 14-нанометровый чип с двумя ядрами на частоте от 1,1 до 3,4 ГГц и поддержкой четырех потоков. У него есть поддержка оперативной памяти LPDDR3-1866 и DDR3L-1600, кэш объемом 4 МБ, его уровень тепловыделения равен 4,5 Вт, а интегрированная в него видеокарта Intel UHD Graphics 615 работает на частоте от 0,3 до 0,9 ГГц. По оценке Chuwi, производительности процессора и его видеоподсистемы хватит для декодирования 4К-видео.

Как Chuwi AeroBook Pro проявил себя в работе

Единственная комплектация китайского ультрабука включает 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR3 и твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ. Формат SSD производитель не раскрывает, и, как и в случае с оперативной памятью, нет информации, доступна ли пользователю его самостоятельная замена.

Дисплей и клавиатура

В новом AeroBook Pro заявлено наличие IPS-экрана с поддержкой разрешения Full HD (1920x1080 точек) при соотношении сторон 16:9 и диагонали 13,3 дюйма. Производитель утверждает, что за счет тонких боковых рамок (7 мм) он занимает 80% площади верхней крышки. В верхнюю рамку дисплея встроена веб-камера, но ее разрешение на момент публикации материала оставалось неизвестным.

Яркость подсветки клавиатуры можно регулировать

Клавиатура ноутбука лишена боковых граней, что способствовало уменьшению его физических габаритов. В то же время она получила полноразмерные кнопки, расположенные в стандартных пяти рядах, и встроенную светодиодную подсветку. Ширина клавиш составляет 16 мм, а расстояние между ними – 3 мм. Под клавиатурой находится классический тачпад, а для цифрового блока (numpad) места в корпусе ноутбука не хватило.

Интерфейсов не пожалели

Все проводные интерфейсы в AeroBook Pro расположены по обоим торцам «клавиатурной» половины корпуса. Слева производитель поместил полноразмерный порт USB 3.0, разъем питания, микрофон, mini-HDMI для подключения внешнего монитора и симметричный порт USB-C.

На правый торец выведены еще один USB 3.0 и слот под карты microSD. Здесь же расположен вход под проводную гарнитуру, а модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, 2,4 и 5 ГГц) скрыты внутри корпуса.

Рабочий день без подзарядки

AeroBook Pro поставляется в наборе с несъемной литий-ионной батареей на 38 Втч. Полный ее заряд, согласно официальным данным, обеспечивает до восьми часов автономной работы. АКБ поддерживает функцию быстрой зарядки через порт USB-C, который также может использоваться для передачи данных.

Портов у AeroBook Pro больше, чем у Apple MacBook Pro

Ноутбук работает на предустановленной ОС Microsoft Windows 10 неизвестной версии.

Что умеет старшая модель

15,6-дюймовый Chuwi AeroBook Plus (ранее известный как AeroBook Pro) вышел в марте 2020 г. по цене $600 (41,3 тыс. руб.). За эти деньги в его составе есть HDR-дисплей с разрешением 4K, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, яркостью 400 кд/м2 и матрицей IPS, процессор Intel Core i5 6287U на архитектуре Skylake и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4. Также в нем установлен дискретный SSD на 256 ГБ в 2,5-дюймовом корпусе, плюс есть слот для еще одного SSD с интерфейсом М.2.

Chuwi AeroBook Plus

Ноутбук весит 1,7 кг при толщине 15 мм, его корпус отлит из металла, в состав системы питания входят две теплотрубки, а клавиатура имеет встроенную подсветку. Набор интерфейсов идентичен тому, что реализован в 13,3-дюймовом AeroBook Pro, а емкость батареи 55 Втч (поддерживается 65-ваттная зарядка по USB-C). Время автономной работы – 8 часов.