Спецпроекты

Air Europa стала первой авиакомпанией, внедрившей цифровую проверку здоровья пассажиров от Amadeus

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Air Europa стала первой авиакомпанией, пилотирующей технологию проверки здоровья в рамках решения Traveler ID. Технология позволяет пассажирам подтвердить наличие у них необходимых медицинских документов при регистрации, не покидая веб-сайт или приложение авиакомпании.

Новое решение Amadeus полностью интегрировано в IT-систему авиакомпании и направлено на укрепление доверия пассажиров к путешествиям. Возможность самостоятельной регистрации на рейс снижает необходимость личного общения с сотрудниками авиакомпании и делает опыт поездки более бесконтактным.

Начиная с этой недели, на протяжении всего пилотного этапа, пассажиры, вылетающие в Испанию, при регистрации на рейс а/к Air Europa смогут подтвердить наличие у них необходимых документов здоровья, заполнив защищенную автоматизированную форму. При этом информация будет зафиксирована в собственной системе регистрации авиакомпании, что дает возможность безопасно ссылаться на нее на протяжении всей поездки.

Будущие релизы решения позволят сканировать или загружать документы и автоматически проверять их с помощью QR-кодов, общих с поставщиками лабораторных и медицинских платформ, а также интегрировать их с различными цифровыми кошельками здоровья, такими как CommonPass. Такая интеграция обеспечит дополнительную гибкость для пассажиров, предоставляя им возможность при необходимости запрашивать свои цифровые документы напрямую из этих источников.

Благодаря усовершенствованиям, пассажиру больше не придется в дальнейшем предъявлять эти документы ни при регистрации, ни при посадке, так как разрешение на поездку будет зарегистрировано в IT-системе авиакомпании. Устранение проверок в ручном режиме является ключевым шагом, позволяющим пассажирам беспрепятственно проходить предполетные формальности в аэропорту и садиться в самолет.

В ближайшее время Air Europa расширит масштаб использования этого решения, сделав его доступным для пассажиров, вылетающих в любой пункт назначения в сети авиакомпании.

«Мы предлагаем нашим пассажирам интегрированное цифровое решение, которое облегчит их путешествие, придаст необходимое душевное спокойствие и уверенность при посадке на самолет, что является для нас важным приоритетом. Благодаря партнерству с Amadeus, клиенты Air Europa теперь могут в электронном формате обеспечить соблюдение требований по здоровью и делиться этой информацией в любое время на протяжении всей поездки», - отметил Оскар Риолобос (Oscar Riolobos), Web Business Manager, Air Europa.

«Мы гордимся тем, что вместе с Air Europa смогли внедрить новые возможности проверки здоровья в Traveler ID. Эта возможность централизует и оптимизирует процесс верификации медицинских документов, позволяя легко и бесконтактно регистрироваться на рейс. Мы рады видеть, что авиакомпании извлекают из этого пользу и, в свою очередь, передают это преимущество путешественникам. Traveler ID является одним из решений, предлагаемых нашей экосистемой Safe Travel Ecosystem, задача которой ускорить сотрудничество в туристической отрасли и способствовать восстановлению этого важнейшего сектора», - сообщила Моника Видерхольд (Monika Wiederhold), руководитель глобальной программы Amadeus по Safe Travel Ecosystem и EVP Airlines в Центральной и Восточной Европе.



Другие материалы рубрики

На российском рынке появилось новое ИИ-решение от WaveAccess для обработки входящих обращений

В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда

НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона BQ Aurora 6430L

Можно ли украсть деньги со смартфона и что делать, если это произошло?

Техноблог

Как не потерять радиометку?

Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн

Показать еще

Наука

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных