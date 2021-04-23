Air Europa стала первой авиакомпанией, внедрившей цифровую проверку здоровья пассажиров от Amadeus

Air Europa стала первой авиакомпанией, пилотирующей технологию проверки здоровья в рамках решения Traveler ID. Технология позволяет пассажирам подтвердить наличие у них необходимых медицинских документов при регистрации, не покидая веб-сайт или приложение авиакомпании.

Новое решение Amadeus полностью интегрировано в IT-систему авиакомпании и направлено на укрепление доверия пассажиров к путешествиям. Возможность самостоятельной регистрации на рейс снижает необходимость личного общения с сотрудниками авиакомпании и делает опыт поездки более бесконтактным.

Начиная с этой недели, на протяжении всего пилотного этапа, пассажиры, вылетающие в Испанию, при регистрации на рейс а/к Air Europa смогут подтвердить наличие у них необходимых документов здоровья, заполнив защищенную автоматизированную форму. При этом информация будет зафиксирована в собственной системе регистрации авиакомпании, что дает возможность безопасно ссылаться на нее на протяжении всей поездки.

Будущие релизы решения позволят сканировать или загружать документы и автоматически проверять их с помощью QR-кодов, общих с поставщиками лабораторных и медицинских платформ, а также интегрировать их с различными цифровыми кошельками здоровья, такими как CommonPass. Такая интеграция обеспечит дополнительную гибкость для пассажиров, предоставляя им возможность при необходимости запрашивать свои цифровые документы напрямую из этих источников.

Благодаря усовершенствованиям, пассажиру больше не придется в дальнейшем предъявлять эти документы ни при регистрации, ни при посадке, так как разрешение на поездку будет зарегистрировано в IT-системе авиакомпании. Устранение проверок в ручном режиме является ключевым шагом, позволяющим пассажирам беспрепятственно проходить предполетные формальности в аэропорту и садиться в самолет.

В ближайшее время Air Europa расширит масштаб использования этого решения, сделав его доступным для пассажиров, вылетающих в любой пункт назначения в сети авиакомпании.

«Мы предлагаем нашим пассажирам интегрированное цифровое решение, которое облегчит их путешествие, придаст необходимое душевное спокойствие и уверенность при посадке на самолет, что является для нас важным приоритетом. Благодаря партнерству с Amadeus, клиенты Air Europa теперь могут в электронном формате обеспечить соблюдение требований по здоровью и делиться этой информацией в любое время на протяжении всей поездки», - отметил Оскар Риолобос (Oscar Riolobos), Web Business Manager, Air Europa.

«Мы гордимся тем, что вместе с Air Europa смогли внедрить новые возможности проверки здоровья в Traveler ID. Эта возможность централизует и оптимизирует процесс верификации медицинских документов, позволяя легко и бесконтактно регистрироваться на рейс. Мы рады видеть, что авиакомпании извлекают из этого пользу и, в свою очередь, передают это преимущество путешественникам. Traveler ID является одним из решений, предлагаемых нашей экосистемой Safe Travel Ecosystem, задача которой ускорить сотрудничество в туристической отрасли и способствовать восстановлению этого важнейшего сектора», - сообщила Моника Видерхольд (Monika Wiederhold), руководитель глобальной программы Amadeus по Safe Travel Ecosystem и EVP Airlines в Центральной и Восточной Европе.