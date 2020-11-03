Onyx Boox Note Air – крупноформатный ридер в сверхтонком металлическом корпусе

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый крупноформатный букридер – модель Onyx Boox Note Air. Ридер имеет экран 10,3 дюйма, дополненный подсветкой с регулировкой цветовой температуры и двойным сенсорным управлением. Модель получила новую аппаратную платформу, включающую современный 8-ядерный процессор, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Операционная система Android 10 позволяет использовать устройство для работы с множеством различных приложений, а собственное ПО ридера существенно улучшено. Корпус Note Air изготовлен из алюминиево-магниевого сплава и имеет толщину всего 5.8 мм, а экран книги закрывает защитное стекло Asahi.

10,3-дюймовый экран E Ink Carta, установленный на Note Air, подойдет для работы с крупноформатными документами. Дисплей электронной книги имеет два сенсорных слоя: емкостный - для удобного управления различными функциями устройства, и индукционный – позволяющий делать заметки и рисовать с помощью стилуса. Помимо этого, экран оборудован подсветкой MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания. Функция SNOW Field позволяет существенно снизить количество артефактов на экране при частичной перерисовке. Все это в сочетании с высокой скоростью работы устройства позволяет пользователям работать с файлами в форматах PDF и DjVu с большим комфортом.

Onyx Boox Note Air

Модель получила самую современную аппаратную платформу: высокопроизводительный 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Это позволило сделать ридер на 30% быстрее и на 10% энергоэффективнее предыдущего поколения. Теперь даже при открытии самых объемных документов скорость работы устройства останется комфортной для пользователей. Аккумулятор емкостью 3000 мАч позволит заряжать книгу раз в несколько недель, при стандартном ее использовании.

Было улучшено программное обеспечение модели: появился новый интернет-браузер NeoBrowser, оптимизированный для работы на экране E Ink, и была обновлена программа для создания рукописных заметок Notes. Появилась возможность одновременной работы сразу с двумя приложениями на одном экране - функция Split View. Ридер поддерживает работу почти со всеми популярными форматами текстовых файлов, а также аудиофайлами MP3 и WAV. Встроенные словари позволяют переводить текст непосредственно из книги, есть возможность установки дополнительных словарных баз. Модель базируется на операционной системе Android 10 и имеет встроенный магазин приложений, в котором пользователи могут найти множество полезных программ для себя.

Характеристики Onyx Boox Note Air

Корпус устройства изготовлен из алюминиево-магниевого сплава и имеет широкое боковое поле, позволяющее удобно удерживать устройство одной рукой. Толщина ридера составляет всего 5,8 миллиметра, а масса 420 граммов. Экран книги дополнительно закрыт защитным стеклом от известного японского производителя ASAHI, которое предохраняет его от царапин и других повреждений. Специальное покрытие снижает вероятность появления бликов на экране. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, благодаря которой к устройству можно подключать различные дополнительные устройства, такие как накопители, мыши, клавиатуры и т.п. Onyx Boox Note Air имеет встроенные модули Wi-Fi, с поддержкой 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Стилус, поставляющийся в комплекте, имеет встроенный магнит для крепления к корпусу устройства, а сенсорный экран WACOM распознает 4096 степеней давления.

Ридер, представленный в корпусе темно-синего цвета, поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 47 990 руб.