Разделы

Техника
|

«Авито»: лидер по росту продаж среди ноутбуков в III квартале 2024 г. — MSI

Эксперты «Авито» проанализировали динамику продаж ноутбуков на платформе в III квартале 2024 г. по сравнению с предыдущим кварталом 2024 г. и аналогичным периодом 2023 г. Самыми популярными брендами ноутбуков среди россиян остаются Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. При этом абсолютным лидером роста продаж по сравнению со II кварталом 2024 г. стали ноутбуки тайваньского бренда MSI. Второе место заняли устройства HP, а третье место разделили Asus и Acer. За последний квартал цены на новые ноутбуки большинства брендов снизились: значительнее всего подешевели новые устройства Dell — на 22%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Объем продаж всех ноутбуков на «Авито» в III квартале 2024 г. по сравнению со II кварталом 2024 г. увеличился на 11%. При этом продажи новых устройств выросли на 9%, а в ресейле — на 11%. Тренд этого квартала — снижение стоимости новых ноутбуков на онлайн-платформе: устройства подешевели на 3% по сравнению со II кварталом 2024 г.

«Платформа «Авито» по-прежнему остается одной из популярных площадок для покупки ноутбуков среди россиян — в III квартале этого года мы вновь видим стабильный рост продаж как в сегменте новых устройств, так и в ресейле. Большую часть рынка сегодня продолжают занимать классические бренды, такие как Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP, но в этом квартале мы также наблюдаем новый тренд: наибольший рост продаж показал тайваньский бренд MSI, что свидетельствует о повышенном интересе к этой марке и её признании пользователями», — сказал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

Стабильная пятерка лидеров

Пятерка самых популярных брендов среди россиян остается неизменной — это Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. Продажи этих марок в III квартале 2024 г. демонстрируют стабильный рост как относительно II квартала 2024 г., так и относительно аналогичного периода 2023 г.

На абсолютного лидера — Apple, пришлось 20% от общего количества всех проданных ноутбуков на площадке. По сравнению со II кварталом 2024 г. MacBook стали покупать чаще на 10%. Средняя цена нового ноутбука от Apple — 96100 руб., а устройства «с рук» — в среднем за 44 тыс. руб.

Второе место с долей 16% занял Asus. Цена нового устройства этой марки на «Авито» — 72700 руб., в ресейле — 22300 руб.

Третье место досталось Lenovo, на продажи этого бренда пришлось 14%. Купить такой ноутбук на онлайн-платформе в среднем можно за 81200 руб., а «с рук» — почти в четыре раза дешевле, за 21 тыс. руб.

Замыкают пятерку лидеров ноутбуки Acer и HP с долями по 10% от общего числа продаж. Новые ноутбуки Acer и HP обойдутся покупателям на «Авито» в порядка 45 тыс. руб., а в ресейле — примерно в 17 тыс. руб.

av2.jpg

Топ самых популярных ноутбуков на «Авито»

При этом за последний квартал цены на новые ноутбуки большинства брендов снизились. Значительнее всего упала стоимость моделей Dell на 22%. На втором месте — Apple со снижением на 9%, на третьем месте Samsung с падением на 6%. Замыкают топ-5 MSI и HP — они стали дешевле на 2% и 1% соответственно.

Рекордсмены по росту продаж

Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть
Цифровизация

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в III квартале 2024 г. лидерами по росту продаж стали тайваньский бренд MSI и Huawei — ноутбуки этих марок покупали на 11% чаще в обоих случаях. Новый ноутбук MSI на «Авито» можно приобрести в среднем за 67300 руб., а «с рук» — за 45600 руб. Новый Huawei обойдется покупателям в 57700 руб., а вариант в ресейле — в 33100 руб.

Относительно II квартала 2024 г. наибольший рост продаж (20%) в III квартале 2024 г. также показал MSI. Второе место заняли ноутбуки HP, которые россияне покупали на 12% чаще. Третье место разделили Asus и Acer, показав рост по 11%.

av3.jpg
Топ лидеров продаж среди производителей ноутбуков на «Авито»

Средние цены и динамика продаж в регионах

Самые высокие средние цены на ноутбуки в III квартале 2024 г. фиксируются в Москве (45 тыс. руб.). На втором месте — Владивосток (38600 руб.), на третьем месте идет Казань, где ноутбук можно приобрести примерно за 34500 руб. Самые доступные цены фиксируются в Смоленске (21700 руб.) и Ярославле (23400 руб.), а также в Саратове (23800 руб.).

Лидером по росту продаж ноутбуков стал Владивосток — по сравнению с III кварталом 2023 г. число приобретенных устройств выросло на 20%. По сравнению со II кварталом 2024 г. максимальный рост числа продаж наблюдается в Туле (37%), в Калининграде (21%) и Севастополе (20%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Минпромторг выложил миллиард, чтобы узнать, как перевести опасные отрасли на доверенное российское «железо»

Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру

Китай в большой беде. Мировые гиганты один за другим отбирают у него сверхсовременные чипы и оставляют только древние микросхемы

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Подмосковье закупило для своих ИС единственный ПАК ценой в миллиард

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: