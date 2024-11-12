«Авито»: лидер по росту продаж среди ноутбуков в III квартале 2024 г. — MSI

Эксперты «Авито» проанализировали динамику продаж ноутбуков на платформе в III квартале 2024 г. по сравнению с предыдущим кварталом 2024 г. и аналогичным периодом 2023 г. Самыми популярными брендами ноутбуков среди россиян остаются Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. При этом абсолютным лидером роста продаж по сравнению со II кварталом 2024 г. стали ноутбуки тайваньского бренда MSI. Второе место заняли устройства HP, а третье место разделили Asus и Acer. За последний квартал цены на новые ноутбуки большинства брендов снизились: значительнее всего подешевели новые устройства Dell — на 22%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Объем продаж всех ноутбуков на «Авито» в III квартале 2024 г. по сравнению со II кварталом 2024 г. увеличился на 11%. При этом продажи новых устройств выросли на 9%, а в ресейле — на 11%. Тренд этого квартала — снижение стоимости новых ноутбуков на онлайн-платформе: устройства подешевели на 3% по сравнению со II кварталом 2024 г.

«Платформа «Авито» по-прежнему остается одной из популярных площадок для покупки ноутбуков среди россиян — в III квартале этого года мы вновь видим стабильный рост продаж как в сегменте новых устройств, так и в ресейле. Большую часть рынка сегодня продолжают занимать классические бренды, такие как Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP, но в этом квартале мы также наблюдаем новый тренд: наибольший рост продаж показал тайваньский бренд MSI, что свидетельствует о повышенном интересе к этой марке и её признании пользователями», — сказал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

Стабильная пятерка лидеров

Пятерка самых популярных брендов среди россиян остается неизменной — это Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. Продажи этих марок в III квартале 2024 г. демонстрируют стабильный рост как относительно II квартала 2024 г., так и относительно аналогичного периода 2023 г.

На абсолютного лидера — Apple, пришлось 20% от общего количества всех проданных ноутбуков на площадке. По сравнению со II кварталом 2024 г. MacBook стали покупать чаще на 10%. Средняя цена нового ноутбука от Apple — 96100 руб., а устройства «с рук» — в среднем за 44 тыс. руб.

Второе место с долей 16% занял Asus. Цена нового устройства этой марки на «Авито» — 72700 руб., в ресейле — 22300 руб.

Третье место досталось Lenovo, на продажи этого бренда пришлось 14%. Купить такой ноутбук на онлайн-платформе в среднем можно за 81200 руб., а «с рук» — почти в четыре раза дешевле, за 21 тыс. руб.

Замыкают пятерку лидеров ноутбуки Acer и HP с долями по 10% от общего числа продаж. Новые ноутбуки Acer и HP обойдутся покупателям на «Авито» в порядка 45 тыс. руб., а в ресейле — примерно в 17 тыс. руб.

Топ самых популярных ноутбуков на «Авито»

При этом за последний квартал цены на новые ноутбуки большинства брендов снизились. Значительнее всего упала стоимость моделей Dell на 22%. На втором месте — Apple со снижением на 9%, на третьем месте Samsung с падением на 6%. Замыкают топ-5 MSI и HP — они стали дешевле на 2% и 1% соответственно.

Рекордсмены по росту продаж

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в III квартале 2024 г. лидерами по росту продаж стали тайваньский бренд MSI и Huawei — ноутбуки этих марок покупали на 11% чаще в обоих случаях. Новый ноутбук MSI на «Авито» можно приобрести в среднем за 67300 руб., а «с рук» — за 45600 руб. Новый Huawei обойдется покупателям в 57700 руб., а вариант в ресейле — в 33100 руб.

Относительно II квартала 2024 г. наибольший рост продаж (20%) в III квартале 2024 г. также показал MSI. Второе место заняли ноутбуки HP, которые россияне покупали на 12% чаще. Третье место разделили Asus и Acer, показав рост по 11%.

Топ лидеров продаж среди производителей ноутбуков на «Авито»

Средние цены и динамика продаж в регионах

Самые высокие средние цены на ноутбуки в III квартале 2024 г. фиксируются в Москве (45 тыс. руб.). На втором месте — Владивосток (38600 руб.), на третьем месте идет Казань, где ноутбук можно приобрести примерно за 34500 руб. Самые доступные цены фиксируются в Смоленске (21700 руб.) и Ярославле (23400 руб.), а также в Саратове (23800 руб.).

Лидером по росту продаж ноутбуков стал Владивосток — по сравнению с III кварталом 2023 г. число приобретенных устройств выросло на 20%. По сравнению со II кварталом 2024 г. максимальный рост числа продаж наблюдается в Туле (37%), в Калининграде (21%) и Севастополе (20%).