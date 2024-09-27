«Авито»: iPhone 16 покупают в 11 раз активнее в сравнении с прошлогодним запуском

Аналитики «Авито Молла» — раздела с новыми и «как новыми» вещами — изучили, как пользователи платформы отреагировали на выход iPhone 16. Оказалось, что после официального старта продаж пользователи купили более 1500 смартфонов. Самой популярной моделью оказался iPhone 16 Pro Max. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

По данным «Авито Молла», в первый день после старта продаж iPhone 16 продавцы выложили на платформе более 18 тыс. объявлений с предложениями о продаже или предзаказе новой модели. В общей сложности за два дня было продано почти в 11 раз больше iPhone 16, чем iPhone 15 за аналогичное время в 2023 г.

Самой востребованной моделью оказался смартфон iPhone 16 Pro Max — на него пришлось 61% продаж. Второй по популярности — iPhone 16 Pro с долей 26%. На базовую модель iPhone 16 за 21 и 22 сентября 2024 г. пришлось 11% продаж. iPhone 16 Plus оказались наименее востребованными — их покупали лишь в 2% случаев.

«Мы ожидаем, что стартовые продажи iPhone 16 будут на уровне или выше прошлогодних по сравнению с iPhone 15. В августе 2024 г. общие продажи смартфонов Apple увеличились на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а за последний месяц они выросли на 3%. Это предполагает, что интерес к iPhone 16 будет поддерживать положительную динамику — пользователи активно продавали свои предыдущие модели перед покупкой новой», — сказал Павел Комаров, руководитель бизнес-направление «Электроника и бытовая техника».

Самая популярная модель iPhone 16 Pro Max продается по цене от 200 тыс. руб. iPhone 16 Pro с минимальным объёмом памяти можно купить по цене от 160 тыс. руб. Более простую модель iPhone 16 Plus можно приобрести по цене от 120 тыс. руб., однако предложений о ее продаже значительно меньше. Базовый iPhone 16 стоит от 100 тыс. руб. и пользуется большей популярностью, чем его увеличенная версия.