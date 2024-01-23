Итоги 2023 года: продажи новых смартфонов на «Авито» выросли в полтора раза

Продажи новых устройств на «Авито» за год выросли на 50%. При этом продажи б/у смартфонов остались на высоком уровне 2022 г., когда вторичный рынок устройств на «Авито» пережил резкий рост (+27% год к году). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Средняя стоимость покупки мобильного телефона «с пробегом» на «Авито» в 2023 г. составила 18,2 тыс. руб., нового телефона — 42,7 тыс. руб. Доля продаж в количественном выражении по брендам: Apple – 60% (+5 п.п.), Samsung – 13,5% (-1,5 п.п.), Xiaomi – 12,6%( -0,4 п.п.), Honor – 4% (-1,2 п.п.), realme – 2,2% (+1 п.п.).

Самый заметный рост продаж показали китайские марки Infinix и Tecno — в 5,2 и 2,8 раз соответственно.

«В 2022 г. мы наблюдали нетипичный рост в категории смартфонов — продажи выросли почти на треть, а продажи новых телефонов показали рост в 1,5 раза. Что объяснялось дефицитом ряда новых позиций и выросшими ценами в привычных офлайн-магазинах, а также более широким выбором на онлайн-платформах, так как наши продавцы быстрее наладили альтернативные каналы поставок. Поэтому в 2023 г., после стабилизации ситуации на рынке, можно было бы ожидать снижения темпов роста на «Авито», однако мы наблюдаем рост: потребительские привычки меняются, и теперь все больше россиян приобретают смартфоны не “по старинке”, а онлайн, и в том числе ищут лучшие варианты по соотношению “цена-качество” в ресейл-сегменте. Стоит отметить, что в прошлом году каждый пятый телефон, приобретаемый на «Авито», был новым. Кроме того, «Авито» стал платформой, на которой новинки техники появляются практически сразу после старта продаж. В частности, старт продаж нового флагмана от Аpple показал наилучшие результаты за всю историю «Авито» — интерес к iPhone 15 у нас был практически в 10 раз выше интереса к iPhone 14 за год до этого. За октябрь 2023 г. на «Авито» было продано почти 15 тыс. флагманских моделей iPhone», — отметил Павел Комаров, руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито».

Первое место в рейтинге по количеству проданных на «Авито» смартфонов устойчиво занимает Apple. Доля бренда среди всех приобретенных на платформе устройств составила 60%, за год ее рост составил 5 п.п. «Авито» по-прежнему остается одной из основных площадок для приобретения iPhone — как б/у, так и новых устройств. При этом продажи этих смартфонов продолжают расти — в среднем за 2023 г. они увеличились на 17% по сравнению с прошлым годом, а в сегменте новых устройств — на 54%. Средний чек покупки составил 54,5 тыс. руб. за новый телефон и 25,6 тыс. руб. за б/у.

Второе место все так же занимает основной конкурент Apple — Samsung, несмотря на периодические успешные попытки Xiaomi отвоевать вторую позицию в продажах. На продажи этой марки пришлось 13,5% от всех сделок по покупке мобильных телефонов на площадке. В 2023 г. россияне покупали устройства Samsung в среднем чуть менее активнее, чем в предыдущем — продажи снизились на 3,5%, однако в сегменте новых телефонов продажи выросли на 48% год к году. Цены на новые смартфоны бренда составили на «Авито» в среднем 38 тыс. руб., а на бывшие в использовании — 12,7 тыс. руб.

Тройку фаворитов замыкает бренд Xiaomi с долей в 12,6% от всех продаж смартфонов на «Авито». Спрос на гаджеты «с пробегом» этой марки вырос на 4,5% за год, а на новые товары — на 16%. Средний чек покупки на платформе в 2023 г. составил 8 тыс. руб. за б/у гаджет и 28 тыс. руб. за новый.

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В 2023 году впервые в топ-5 лидеров вырвалась китайская марка realme, сдвинув Honor на позицию ниже. Продажи смартфонов этого бренда выросли на 73%. При этом, несмотря на рост продаж, цены на гаджеты этой марки значительно снизились за год: на 5% до 15,4 тыс. руб. на новые устройства, и на 22% на б/у гаджеты, их средняя цена составила 8,2 тыс. руб.

Рекордное увеличение продаж показали марки из Поднебесной Infinix и Tecno — они выросли в 5,2 и 2,8 раз соответственно. А вот по ZTE и Huawei за этот год зафиксировано снижение продаж — на 34% и 15%.

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