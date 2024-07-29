41% покупателей гаджетов на сайтах частных объявлений находили на подержанных устройствах данные предыдущих владельцев

В рамках нового исследования в «Лаборатории Касперского» проанализировали отношение россиян к покупке техники с рук, в том числе с точки зрения цифровой безопасности. Так, треть (32%) опрошенных приобретали смартфон/планшет или компьютер/ноутбук на тех или иных платформах с досками объявлений. Каждый пятый (22%) покупал девайс себе для личного пользования, 12% — другому человеку, например ребенку. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос проведён компанией «ОнИн» по заказу «Лаборатории Касперского» весной 2024 г. в России. Всего опрошено 1,012 тыс. человек.



Покупка техники в ресейле — востребованный способ приобрести устройство в хорошем состоянии по привлекательной цене. На вторичном рынке представлен широкий выбор моделей. Например, можно найти гаджеты, которые уже перестали поставлять в магазины, а также коллекционные и ретро-модели. Так, на «Авито», по данным площадки, в I квартале 2024 г. на смартфоны в б/у-состоянии пришлось 76% всех проданных телефонов, а 24% от продаж составили новые гаджеты**. Эксперты призывают соблюдать базовые правила кибербезопасности во время покупки и продажи таких устройств.

Рекомендации специалистов связаны в том числе с содержимым подержанных гаджетов. По данным исследования «Лаборатории Касперского», 41% опрошенных, купивших девайсы с рук, обнаруживали на них информацию предыдущих владельцев. Среди них 23% отмечали, что речь шла о личных данных, в том числе фото и заметках. Каждый седьмой (15%) замечал, что продавец не вышел из некоторых своих аккаунтов, а 10% находили чужие корпоративные данные.

«Перед покупкой изучите профиль продавца и историю продаж, прочитайте отзывы других пользователей, ориентируйтесь на рейтинг, обращайте внимание на дату регистрации продавца на площадке. На "Авито" вся эта информация открыта. Дополнительным плюсом будет, если у продавца есть значок "Документы проверены“ или "Надежный продавец“. Не нужно стесняться уточнять детали: состояние гаджета, срок использования, историю ремонтов, просить больше фото или даже видео. Но важно делать это во встроенном мессенджере на "Авито". В нем общение с продавцами и покупателями гораздо безопаснее, чем в обычных мессенджерах или по СМС, так как его алгоритмы определяют подозрительные действия и предупреждают пользователей об этом. Когда вы выбрали гаджет, оплатите покупку и оформите доставку прямо в приложении или на сайте "Авито". Не передавайте третьим лицам данные банковских карт или коды из СМС-сообщений, не переходите по ссылкам на внешние сайты, которые присылают другие пользователи. Требование предоплаты должно насторожить — добросовестный продавец не станет шантажировать покупателя и не откажется, например, от использования „Авито Доставки“. Когда техника уже будет у вас, удостоверьтесь, что в гаджете не осталось данных предыдущего владельца. Проверьте разъём SIM-карты, карты памяти, дисковод, а также порты для зарядки. Необходимо сбросить технику до заводских настроек. Важно проверять IMEI — уникальные номера и другие идентификаторы оригинальности техники. Они должны совпадать с теми, что указаны на коробке. При осмотре смартфона обратите внимание на внешнее состояние и качество деталей, наличие фирменного зарядного устройства, качество звука при звонках, состояние камер, поддержку Wi‑Fi и GPS», — сказал Павел Комаров, руководитель категории «Электроника» в «Авито».

«Перед продажей важно подготовить девайс — неважно, компьютер или смартфон — чтобы не подвергать риску личную и корпоративную информацию. Сделайте резервную копию важных данных, которые хранились на устройстве. Если речь идёт о телефоне, извлеките SIM-карту и карту памяти, а также удалите данные eSIM, если вы пользовались ею. Включите двухфакторную аутентификацию для учётных записей, которые поддерживают такую возможность, и выйдите из всех сервисов (банковских приложений, электронной почты, социальных сетей). Крайне важно выполнить сброс до заводских настроек или отформатировать гаджет. Но стоит отметить, что в некоторых случаях данные могут быть восстановлены даже после таких операций. Лучше изучить, как удалить информацию так, чтобы её нельзя было восстановить, на конкретном устройстве. В зависимости от его типа, модели и конфигурации эта процедура может отличаться», — сказал Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».