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«Авито» запускает отдельный раздел «Уценка» с новыми товарами по сниженной цене от крупнейших ритейлеров

«Авито» запускает отдельный раздел, где будут продаваться новые товары по сниженной цене от крупных ретейлеров и производителей. Для покупки будут доступны новые товары с витрин, из прошлых коллекций, а также товары с незначительными изъянами. На все предложения будет распространяться официальная гарантия. Товары будут также доступны для покупки онлайн с доставкой и безопасной сделкой.

Раздел получил название «Уценка». В нем можно будет приобрести электронику и бытовую технику, товары для дома, строительства, товары для хобби, одежду и обувь. Такие предложения размещаются от крупных производителей и ретейлеров, а для более удобного поиска они отмечены бейджем «Уценка и гарантия». В разделе представлены товары таких брендов как Kitfort, Askona, Befree, а также от ритейлеров «М.Видео», «Ситилинк», «Лемана.Про», «Все инструменты» и многих других.

В разделе могут быть размещены выставочные образцы, товары с поврежденной упаковкой или без нее, с незначительными изъянами, а также товары, которые остались в единственном размере или экземпляре. Цены на представленный ассортимент снижены от 30 до 70%, а все размещенные товары имеют официальные гарантии. Их также можно будет приобрести с «Авито Доставкой» — на такие продажи действует функция безопасной сделки. Это значит, что товар можно проверить при приеме и отказаться от покупки, если он не устроит покупателя. В этом случае деньги за доставку и товар вернутся на карту. Также у покупателя будет возможность оформить возврат товаров в срок от семи до четырнадцати дней с момента покупки.

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Для покупателей такой формат облегчает поиск товаров по сниженной цене, помогая собрать в одном месте все выгодные предложения с гарантией и возможностью возврата. Партнерам новый раздел позволит быстро и удобно реализовывать товар и даст возможность взаимодействовать с многомиллионной аудиторией «Авито».

«Ежемесячно на «Авито» ищут товары 70 млн человек. По нашим исследованиям, главным преимуществом онлайн-шопинга почти треть пользователей называют возможность сравнивать цены и находить лучшие предложения. Новый раздел «Уценка» отвечает этим потребностям — ведь в нем находятся товары из самых популярных потребительских категорий по сниженным ценам и с гарантией. Уже сейчас в этом разделе собрано почти 50 тыс. предложений с гарантией от крупных производителей и ретейлеров. Мы уверены, что новое решение поможет миллионам покупателей приобретать товары еще проще и выгоднее», — отметил Павел Комаров, руководитель бизнес направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

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