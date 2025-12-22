«Авито»: за год популярные модели iPhone подешевели более чем на 18%

Аналитики «Авито» подвели предварительные итоги года на рынке смартфонов и перечислили популярные модели, которые продемонстрировали самое заметное снижение цен. Сильнее всех в ресейле подешевел iPhone 11, в новом сегменте — iPhone 14. При этом цены на смартфоны многих других брендов незначительно выросли. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

«73% всех проданных смартфонов приходится на ресейл — пользователи чаще выбирают именно его, поскольку это удобный способ взять любое устройство в отличном состоянии по цене значительно ниже рынка. Среди брендов по количеству от всех проданных смартфонов на платформе лидирует Apple — на него пришлось 65% продаж. На втором месте — Samsung с долей 12%, а тройку лидеров традиционно замыкает Xiaomi. На него пришлось 9% продаж. Также в пятерке лидеров — HONOR и realme с долями по 2%. С прошлого года топ-5 остался неизменным, что показывает устойчивый интерес пользователей к этим брендам», — отметил Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

Смартфоны в ресейле

Среди самых популярных моделей в ресейле заметнее всего снизились цены на iPhone 11 — на 31%, до 13 000 руб. Также на 31% подешевели iPhone 12 и iPhone Xr — их в среднем покупали за 18 000 и 8 000 руб. соответственно. За ними следует iPhone X — за год он подешевел на 30%, до 8 000 руб. Пятерку лидеров замыкает iPhone 12 Pro — он стал дешевле на 29%, его в среднем покупали за 24 000 руб.

При этом у некоторых брендов средняя цена в ресейл-сегменте выросла – так, устройства Huawei подорожали на 16%, а Samsung — на 12%.

Смартфоны в новом состоянии

Из 15 самых популярных моделей новых смартфонов на «Авито» наиболее заметное снижение средней цены в 2025 г. аналитики зафиксировали у iPhone 14. Он стал дешевле на 23%, чем стоил в 2024 г., и в среднем обходился пользователям в 43 000 руб. в новом состоянии. На втором месте — модель того же поколения iPhone 14 Pro. Она подешевела на 19% и стала стоить в среднем 57 000 руб.

На третьем месте — iPhone 13. Цены на эту модель снизились на 19%, ее в среднем покупали за 70 000 руб. Также в топ-5 — iPhone 13 Pro и модель 2024 года iPhone 16 Pro, они подешевели на 18%. В среднем они стоили 44 000 и 88 000 руб. соответственно.

При этом средняя цена смартфонов других популярных брендов выросла — так, телефоны Samsung стали дороже в среднем на 10%, Infinix, Tecno и Google — на 9%. Также на 8% подорожали смартфоны Huawei и на 1% — Xiaomi.