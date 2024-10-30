«Авито»: лидеры роста продаж среди смартфонов в III квартале 2024 года — Google и Infinix

Аналитики «Авито» изучили динамику продаж смартфонов на платформе в III квартале 2024 г. по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом 2023 г. Самые востребованные бренды в России — по-прежнему Apple, Samsung и Xiaomi. А лидерами роста продаж стали Google и китайские бренды Infinix и Tecno. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Продажи смартфонов на «Авито» в III квартале 2024 г. выросли на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Причем продажи новых смартфонов растут быстрее: так, продажи устройств в ресейле остались на том же уровне, а новые — увеличились на 16%. При этом устройства «с рук» по-прежнему занимают большую долю продаж — 75%.

«Мы видим, что два основных тренда 2024 г. продолжают развиваться. Во-первых, продажи новых смартфонов на «Авито» растут быстрее, чем продажи устройств на вторичном рынке. Во-вторых, китайские бренды продолжают занимать устойчивые позиции в лидерах роста продаж. Благодаря хорошему соотношению цены и качества интерес россиян к ним растет. Также играют роль официальные поставки от производителей и наличие авторизованных сервисных центров», — сказал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

Самые популярные бренды смартфонов

В тройке лидеров по общей доле продаж аналитики «Авито» фиксируют умеренный рост. По числу проданных на «Авито» смартфонов в III квартале 2024 г. лидером снова стали Apple — на этот бренд пришлось 63% от всех проданных устройств. По сравнению с предыдущим кварталом продажи новых iPhone на платформе выросли на 4%, а средняя цена нового устройства составила 56 400 руб. При покупке «с рук» в июле-сентябре этого года такой гаджет в среднем стоил 28 700 руб.

Второе место с долей продаж в 12% занял Samsung. Продажи смартфонов этого бренда за квартал выросли на 6%. Средняя стоимость нового устройства составила 48 500 руб., а поддержанного — 16 800 руб.

Топ-3 в III квартале 2024 г. замыкает Xiaomi с долей в 11%. В июле-сентябре 2024 г. россияне покупали на устройства этого бренда на 4% чаще, чем в предыдущем квартале. Приобрести новый смартфон Xiaomi на «Авито» можно в среднем за 24 300 руб., а устройство «с рук» — за 8 600 руб.

Лидеры роста продаж

По росту продаж в лидеры снова выбилось несколько китайских брендов. Но на первом месте — смартфоны Google, которые в III квартале 2024 г. покупали на 37% чаще, чем в аналогичном периоде 2023 г. Средняя цена такого смартфона на «Авито» — 46 200 руб. в новом состоянии и 22 900 руб. в ресейле.

Россияне все чаще обращают внимание на новые китайские бренды — телефоны марки Infinix покупали чаще на 29% — в среднем за 11 600 руб. новые и за 7 300 — «с рук». А продажи еще одного бренда из Поднебесной — Tecno — выросли на 25%. Средняя стоимость нового такого смартфона — 12 200 руб., на вторичном рынке он обойдется примерно в 7 200 руб.

При этом в III квартале 2024 г. снизились продажи смартфонов Honor (34%) и Huawei (20%).

Цены и динамика продаж в регионах

Самые высокие средние цены на новые устройства (57 900 руб.) за этот период были зафиксированы в Екатеринбурге, на втором месте — Пермь (57 600 руб.), а на третьем — Нижний Новгород (57 100 руб.). Наиболее доступные новые смартфоны продавались в Рязани, в среднем по 38 400 руб. за устройство, Иркутске (40 300 руб.) и Владивостоке (40 400 руб.).

Заметнее всего продажи новых смартфонов за год выросли в Калининграде — там их покупали в три раза чаще, чем в 2023 г. Во Владивостоке продажи таких устройств за год выросли на в два раза, а в Благовещенске — на 85%. А в топ-3 по росту продаж новых смартфонов за квартал вошли Барнаул (+60%), Самара (+51%) и Владивосток (+50%).