Итоги I квартала 2024 г. на российском рынке смартфонов: iPhone подешевели на 7%

По итогам I квартала 2024 г. на «Авито» было продано на 31% больше новых мобильных телефонов, чем за январь-март 2023 г. При этом продажи б/у гаджетов сохранились на уровне I квартала 2023 г. и предыдущего квартала 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Средняя цена нового гаджета на «Авито» в I квартале 2024 г. составила 50 400 руб., б/у устройства — 22 200 руб. Новые смартфоны стало выгоднее покупать, чем в октябре-декабре 2023 г., — стоимость устройств на платформе снизилась на 5%. За этот же период средняя цена б/у телефонов незначительно выросла — на 3%.

Доля продаж новых устройств по брендам: Apple — 64%, Samsung — 11%, Xiaomi — 10%, realme — 3%, Infinix — 2%. После активного роста продаж в 2023 г. Infinix сместил с 5 места Honor.

Новый iPhone на «Авито» приобретают в среднем за 62 400 руб, Samsung — 50 600 руб., Xiaomi — 23 800 руб.. Гаджеты этих брендов «с рук» обойдутся в среднем в 29 200 руб., 15 900 руб. и 8 500 руб. соответственно.

Топ самых популярных брендов смартфонов

По количеству проданных на «Авито» смартфонов лидером традиционно стал Apple — на этого производителя пришлось по 64% от всех приобретенных устройств. По сравнению с I кварталом 2023 г. продажи новых iPhone на платформе выросли на 35%, а средняя цена нового устройства составила 62 400 руб. — это на 7% ниже, чем в прошлом квартале. Гаджет «с пробегом» в январе-марте 2024 г. в среднем стоил 29 200 руб. Продажи таких устройств выросли на 3% за год.

Второе место вновь, как и в I квартале 2022 г., с долей продаж в 11% занял Samsung, отвоевав назад серебро у Xiaomi, который опережал южнокорейский бренд в первой половине 2023 г. В январе-марте 2024 г. на «Авито» россияне покупали новые гаджеты южнокорейского гиганта на 44% чаще, чем в 2023 г., а вот подержанные телефоны Samsung россияне стали покупать на 18% реже. Приобрести новый смартфон Samsung на «Авито» можно в среднем за 50 600 руб., б/у — за 15 900 руб.

Тройку лидеров в I квартале 2024 г. замыкает Xiaomi с долей продажах в 10%. Средняя стоимость нового смартфона составила 23 800 руб., а поддержанного — 8 500 руб. В январе-марте 2024 г. подержанные гаджеты производителя из Поднебесной покупали не так активно, как в прошлом квартале, — их продажи снизились на 17% за год. При этом новые смартфоны от Xiaomi стали покупать на 12% чаще, чем в 2023 г.

«В этом году мы отмечаем две основные тенденции. Во-первых, пользователи все чаще обращаются к «Авито» за покупкой новой техники: в течение первого квартала 2024 г. на «Авито» было продано на 31% больше новых устройств, чем в тот же период 2023 г. Второе — рост спроса на продукцию китайских брендов. Несмотря на то, что Apple и Samsung по прежнему остаются самыми продаваемыми марками смартфонов, интерес к смартфонам китайских производителей растет. Свою роль играет приятное соотношения цены и качества, а также наличие официальных поставок и авторизованных сервисных центров Так, например, по итогу квартала продажи смартфонов Tecno выросли более чем в два раза, бренд поднялся с восьмой на шестую строчку в топе по доле продаж», — сказал Павел Комаров, руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито».

Авито Доли брендов, новые смартфоны

Авито Доли брендов, подержанные смартфоны

Доступные и технологичные гаджеты из Поднебесной продолжают свою экспансию на российском рынке. Так, новые смартфоны китайского OnePlus в I квартале 2024 г. продавались на 53% лучше, чем в IV квартале 2023 г. Средняя цена на «Авито» — 52 000 руб. Продажи смартфонов «с рук» выросли за тот же период на 18%, продаются на платформе в среднем за 22 300 руб. Устройства другой популярной китайской марки — Tecno — россияне покупали более чем в два раза чаще, чем в I квартале 2023 г.. Средняя стоимость нового смартфона — 11 800 руб., а на вторичном рынке он обойдется примерно в 7 300 руб.

Средние цены и динамика продаж по регионам

Самые высокие средние цены на новые устройства (59 600 руб.) были зафиксированы в Краснодаре, на втором месте — Екатеринбург (59 500 руб.). Наиболее доступные новые смартфоны продавались во Владивостоке, в среднем по 40 800 руб. за устройство.

Заметнее всего продажи смартфонов за год выросли во Владивостоке — там их покупали на 65% чаще, чем в 2023 г. В Калининграде продажи гаджетов за год выросли на 37%, в Хабаровске — на 24%. Также в топ лидеров по росту продаж смартфонов входят Красноярск (15%) и Москва (13%).

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