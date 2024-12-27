Разделы

|

Сервис «Авито» запустил рыночную оценку стоимости ноутбуков

Сервис «Авито» запустил инструмент, позволяющий оценить стоимость ноутбука на этапе создания объявления. Оценка учитывает модель устройства, его технические характеристики, степень износа и дефекты, указанные продавцом при подаче. В объявлениях о продаже ноутбуков появился бейдж с независимой оценкой цены от «Авито». Инструмент поможет продавцам выставлять корректную цену при продаже девайса, а покупателям — убедиться, что он покупает устройство по адекватной рыночной стоимости.

Чтобы определить актуальную рыночную стоимость ноутбука, нужно создать объявление о продаже устройства на «Авито». После точно заполнить технические характеристики девайса, указать параметры степени износа, описать возможные дефекты, такие как царапины и др., а также отметить, что идет в комплекте с ноутбуком, например, заводская коробка или зарядное устройство.

После заполнения этой анкеты «Авито» автоматически предложит ценовые диапазоны, для получения бейджей «Рыночная цена» и «Цена ниже рыночной». Если стоимость, которую продавец укажет в объявлении, превысит эти диапазоны, в нем появится бейдж «Цена выше рыночной».

Инструмент оценки рыночной стоимости основывается на нескольких параметрах. Алгоритм анализирует модель ноутбука, указанную в объявлении, дефекты устройства, степень износа и полноту комплектации. Оценка включает в себя анализ стоимости аналогичных объявлений, опубликованных за последний месяц. Если таких объявлений недостаточно, берутся предложения за 3 или 12 месяцев. В первую очередь инструмент анализирует объявления, размещенные в регионе продавца, однако, в некоторых случаях может включить и другие регионы.

«Сделки с гаджетами «с рук» по-прежнему занимает лидирующую позицию на «Авито» — по данным III квартала 2024 г. в категории «Ноутбуки» на такие устройства приходится 83% продаж. При этом на нашей платформе объем продаж ноутбуков в ресейле вырос на 11% по сравнению со II кварталом этого года. Поэтому мы добавляем на платформу функционал, которые сделает процесс купли-продажи проще и прозрачнее для продавцов и покупателей. Бейджи «Рыночная цена», который присваивается объявлению после установки цены в предложенном диапазоне, выделит его среди других и поможет продать гаджет быстрее. Это также облегчит выбор покупателям, позволив им выбирать объявления с хорошей ценой, промаркированные платформой», — сказал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

Мировой рынок оперативной памяти на грани ценовой войны. Дерзкий новичок положил глаз на доли Samsung, Micron и Sk Hynix

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

В России перестали корректно работать умные гаджеты знаменитого зарубежного бренда

Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»

Ozon наконец-то станет российской компанией

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще