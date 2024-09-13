«Авито» запускает программу выкупа ноутбуков у частных продавцов

С помощью сервиса пользователи смогут быстро и безопасно продать свой ноутбук партнеру «Авито», не прикладывая усилий для общения с потенциальными покупателями и самостоятельной продажи товара. После подачи частным пользователем объявления о продаже ноутбука Авито отправит ему предложение о выкупе устройства. В случае согласия с предварительной ценой выкупа, которая будет видна сразу, пользователь сможет выбрать способ доставки гаджета партнеру «Авито», который осуществляет выкуп. Можно будет завезти ноутбук в пункт выкупа самостоятельно или вызвать сотрудника в удобное место встречи. Устройства сразу же проверят офлайн и переведут оплату за него. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«На «Авито» мы фиксируем продолжение восходящего тренда — растут продажи как б/у техники, так и новых устройств. Так за первые восемь месяцев 2024 г. число продаж новых ноутбуков увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., хотя доля б/у в продажах по-прежнему превалирует и составляет 87%. Однако мы видим, что часто продавцы хотят продать гаджет практически мгновенно, сразу после подачи объявления, и не общаясь с покупателями. В «Авито» уже успешно действует программа выкупа смартфонов и планшетов у частных продавцов. Теперь мы запускаем выкуп ноутбуков, чтобы процесс их продажи тоже стал более быстрым и удобным», — сказал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

Программа официального выкупа техники от «Авито» позволяет продать устройство за один день. На этапе запуска в программе выкупа ноутбуков участвуют 33 партнера в 174 городах. Сервис доступен в приложении и веб-версии «Авито».

Как работает выкуп для частного продавца?

Пользователю нужно разместить объявление о продаже ноутбука на «Авито». Если устройство подходит по характеристикам для программы выкупа, в объявлении о продаже появится приглашение с предложением выкупа. На старте под программу выкупа попадают наиболее популярные ноутбуки на операционных системах Windows и Mac OS, в дальнейшем программа может быть расширена на другие бренды.

Далее пользователю нужно будет ответить на несколько вопросов о состоянии ноутбука, указать все недостатки и неисправности, и, при необходимости, сделать фотографии гаджета с разных сторон. После этого предварительная цена выкупа будет показана сразу.

Далее, если пользователь согласен с условиями выкупа, он может либо самостоятельно отвезти устройство в один из пунктов выкупа партнера, или вызвать представителя партнера в удобное место встречи. Специалист проверит состояние ноутбука, и назовет по итогам проверки финальную цену, которая может быть скорректирована от изначальной, если найдутся скрытые дефекты, или, наоборот, даже быть увеличена.

Выкупленные устройства в дальнейшем будут доступны для покупки. Партнер платформы будет проводить предпродажную подготовку устройства — проверку, диагностику, а также ремонт и устранение дефектов при их наличии.

В «Авито» также действует программа выкупа смартфонов и планшетов у частных продавцов. Сейчас сервис доступен пользователям уже более чем в 70 городах России.