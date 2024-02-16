Россияне вернулись в 90-е. В стране расцвет самостоятельной сборки ПК, готовые компьютеры никому не нужны. Опрос

Россияне проявили недюжинный интерес к компьютерам самостоятельной сборки. Они больше не хотят покупать готовые конфигурации. Рост продаж самосборных ПК гигантский – подобное происходит впервые за последние 25 лет.

Не на все готовенькое

Российские пользователи стали намного чаще отдавать предпочтение самостоятельной сборке настольных ПК вместо покупки уже готовых решений, в том числе и от известных производителей. Продажи компьютеров, которые были собраны непосредственно в магазинах или даже в ближайшем сервисном центре идут в гору по всей стране, и это новое для нее явление – с начала XXI века отгрузки росли только у готовых сборок.

По информации «Известий», самосборные компьютеры составили 20% от всех проданных «машин» в 2023 г. для сравнения, годом ранее этот показатель был на уровне 11%.

Всего за 2023 г. было продано около 260 тыс. небрендированных системных блоков. Опрошенные изданием эксперты подтверждают, что популярность собранных в магазинах ил в мастерской ПК растет столь быстро впервые с конца 90-х годов XX века. Причем очень часто сама сборка осуществляется из комплектующих, предоставленных непосредственно покупателем, а не предложенных ему специалистом по сборке.

Все слишком очевидно

Основных причин, по которым россияне между брендированной сборкой и системным блоком без логотипа крупного вендора все чаще выбирают второе, всего две, но сами они – следствие всего одной причины.

Фото: FreePik При наличии опыта собирать ПК можно и дома, не обращаясь в мастерские

Первая причина – это дружный уход почти всех крупнейших производителей ПК и ноутбуков из России после 24 февраля 2022 г. Apple, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, IBM, Samsung – это лишь малая часть списка таких компаний. Их продукция с полок не исчезла, ведь теперь она ввозится по параллельному импорту, но прежних объемов поставок уже нет, поэтому выбор более скудный.

Причина номер два – это деньги. Брендированные ПК и до всем известных событий стоили дороже самосборных, а теперь – и подавно. Параллельный импорт лишь усугубляет ситуацию, не говоря уже о росте инфляции и падении реальных доходов россиян.

«Покупка отдельных компонентов и последующая сборка их в единый ПК зачастую выходит дешевле, чем устройство конкретного бренда», – сказал «Известиям» руководитель категории «Электроника» в «Авито» Павел Комаров.

Но есть и третья, менее очевидная причина. «Сейчас мода на самосборные компьютеры возвращается не только из-за желания сэкономить, но и из-за того что сборка при покупателе гарантирует, что ему не подсунут б/у запчасти, что компьютер будет действительно новый», – сообщили собеседники издания.

И поиграть, и поработать

Важно понимать, что самосборные компьютеры нужны далеко не всем российским пользователям, как, впрочем, и брендированные. Многим все же достаточно производительности ноутбука.

Системные же блоки «кустарной» сборки – это выбор, как правило, геймеров и тех, кому по работе нужно выжимать из своего домашнего ПК максимум его вычислительных возможностей, утверждают собеседники издания. К таким пользователям, можно отнести работающих с графикой и видеомонтажеров. Всем перечисленным нужны ПК с определенными спецификациями, которые готовые сборки зачастую не могут предложить.

«Запрос на сборку ПК вместо покупки готового – тренд рынка, тесно связанный с развитием гейминга в России, – сообщили изданию представители российского ИТ-холдинга Fplus. – Такой вариант привлекает потребителя возможностью получить систему с оптимальными для него техническими характеристиками и при этом сэкономить. Сегодня собрать компьютер самостоятельно оказывается дешевле, чем покупать «с полки». Разница в цене между готовой и собранной системой составляет порядка 10%».

«Можно собрать компьютер конкретно под свои потребности и задачи, например, с более производительным процессором или видеокартой, – сказал изданию Павел Комаров. – Сочетание комплектующих разных конфигураций может дать лучшее сочетание производительности и цены по сравнению с «фирменным» ПК, особенно для задач, требующих каких-то специфических характеристик».

Я его слепила из того, что было

Продажи ПК, собранных самостоятельно, бьют все рекорды на онлайн-сервисах. В «Авито», к примеру, констатировали их рост на 66% год к году по результатам 2023 г. Как сообщили изданию представители платформы, средняя цена таких ПК в прошедшем году была на уровне 40 тыс. руб.

В Wildberries доля самосборных десктопов по итогам 2023 г. показала внушительный рост год к году, сообщили CNews представители площадки. «На Wildberries доля десктопных noname-ПК в 2023 г. приросла на 30% по отношению к 2022 г. При этом спрос создают как частники, так сами сборщики noname-ПК», рассказали они.

Также на Wildberries выросли и продажи отдельных комплектующих, притом сразу на 40% всего за год. На «Авито» продажи комплектующих тоже подскочили – на 10% год к году для процессоров, на 4% для корпусов на 5% для систем отвода тепла и на 8% для материнских плат.

В Ozon статистика немного другая – доля noname-десктопов снизилась на 2 п. п. год к году до 20,4% в натуральном выражении, сообщили CNews в маркетплейсе. «Мы отмечаем рост доли профессиональных российских сборщиков, которые инвестируют в собственные производственные линии, работают над улучшением качества клиентского сервиса и гарантийной поддержки, – сказали CNews в Ozon. – Доля крупнейших профессиональных российских сборщиков на Ozon за год увеличилась на 15% п.п. и составляет 50% от общего объема. На наш взгляд, называть это кустарной сборкой - некорректно. Покупатели отмечают высокое качество сборки домашних настольных компьютеров от российских сборщиков и зачастую делают выбор в пользу таких устройств из-за более доступных цен в сравнении с именитыми мировыми производителями».



