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Seagate выпустит коллекционный HDD для PS4 к выходу продолжения The Last of Us. Цена

Техника

Seagate представила официально лицензированный накопитель Seagate Game Drive емкостью 2 ТБ специальной серии, посвященной выходу игры The Last of Us Part II. Накопитель появится в продаже одновременно с запуском игры на Playstation 4 (PS4) и Playstation 4 Pro (PS4 Pro).

Новая модель популярной линейки накопителей Seagate для геймеров — это вместительный внешний жесткий диск емкостью 2 ТБ, выпуск которого приурочен к выходу игры The Last of Us Part II. Корпус устройства украшен нанесенной лазером эмблемой, имитирующей знаменитую татуировку персонажа игры Элли. Накопитель позволяет скачать и установить полную версию игры The Last of Us Part II, чтобы сразу погрузиться в захватывающий мир приключений.

Новый накопитель Seagate Game Drive специальной серии оптимизирован для работы с консолями PS4 и PS4 Pro. Он настраивается автоматически, а благодаря компактному и легкому корпусу без труда помещается в карман. Ему не нужен отдельный шнур питания, а его емкости достаточно для хранения более 50 игр, что позволит играть даже во время поездок.

Рекомендуемая розничная цена официально лицензированного накопителя Seagate Game Drive емкостью 2 ТБ специальной серии, приуроченной к выходу игры The Last of Us Part II, составляет 6990 руб. Устройство поступит в продажу в конце июня. Количество коллекционных накопителей будет выпущено в ограниченном количестве.



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