Завод «Москвич» запустил собственную горячую линию

Московский автомобильный завод «Москвич» и Департамент информационных технологий города Москвы запустили специальную горячую линию, на которой автолюбители могут получить информацию о работе и продукции автозавода. Позвонив по телефону 8 800-600-00-55, жители всех российских регионов смогут задать вопросы о том, как производятся автомобили, какие модели уже доступны, в каких официальных дилерских центрах в конкретных регионах их можно купить, где купить запчасти и другую важную информацию. Операторы колл-центра работают круглосуточно и без выходных. Звонок бесплатный.

В Департаменте информационных технологий города Москвы отметили, что база знаний операторов горячей линии содержит более 200 статей с ответами на основные вопросы о работе и продукции завода «Москвич». Например, автолюбителям могут рассказать о планах по производству и развитию предприятия и проконсультировать по вопросам технических характеристик и особенностей моделей Москвич 3 и Москвич 3е. Помимо этого, клиентам подскажут адрес и график работы ближайшего дилерского центра «Москвич» и адрес официального сайта, где можно получить дополнительную информацию.

«3 марта стартовали продажи автомобилей Москвич во всех городах России, где представлены дилеры компании – на первом этапе это 52 дилерских центра в 23 городах. Уже сейчас автовладельцы проявляют высокий интерес к нашим моделям. Самая важное для нас – создать комфортные условия для наших покупателей. Мы хотим обеспечить высокий уровень сервиса, поэтому мы запускаем контакт-центр для общения с клиентами. По телефону горячей линии можно будет узнать всю информацию о модельном ряде, найти ближайший дилерский центр или оставить свои предложения», – сказал Дмитрий Пронин, генеральный директор московского автомобильного завода «Москвич».