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«Перекресток» даст заряд электрокарам

Торговая сеть «Перекресток» запустила пилотный проект по установке быстрых зарядных станций Punkt E для электромобилей на парковках своих супермаркетов. Первые зарядки появились в Санкт-Петербурге по адресам: проспект Просвещения, 37, ул. Парашютная, 46 и ул. Карбышева, 9. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Зарядные станции обладают мощностью 60 кВт и способны пополнить заряд батареи электромобиля до уровня 80% от 20 до 60 минут. Данные зарядные станции рассчитаны на электромобили с коннекторами для европейских, отечественных и официально поставляемых моделей из Китая (с разъемом CCS2), а также на японские электромобили с разъемом CHAdeMO. Водители электромобилей с другими разъемами могут заряжаться на данных станциях, используя собственные переходники на один из имеющихся коннекторов.

Для запуска зарядной сессии водителю электромобиля достаточно выбрать в мобильном приложении Punkt E необходимый коннектор станции и указать желаемое количество электроэнергии. Весь процесс зарядки можно контролировать в онлайн-режиме.

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«Тренд на пользование электромобилем очевиден, ведь данный вид транспорта прекрасная экологичная замена автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Мы видим необходимость не только в улучшении и расширении инфраструктуры, но и в экологизации транспорта. В стратегии устойчивого развития компании мы поставили перед собой цель по сокращению выбросов парниковых газов, в том числе Scope3. Запуск и масштабирование проекта по установке ЭЗС, помимо повышения уровня комфорта передвижения для владельцев таких авто, позволит сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. Кроме того, благодаря быстрым зарядным станциям, клиенты в целях экономии времени могут выполнять два дела одновременно — совершать покупки и заряжать свой электрокар. Поддерживая развитие данного рода технологий, вместе с нашими клиентами мы заботимся о планете. Именно такое внимание лежит в основе нашей концепции «Все для вас! Как для себя», — сказал Александр Чухонцев, директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекресток».

В рамках пилота до конца года торговая сеть «Перекресток» планирует установить еще несколько быстрых зарядных станций Punkt E для электромобилей с китайским стандартом зарядки (GB/T). Новые станции будут установлены в Санкт-Петербурге и Московской области.

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