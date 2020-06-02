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Спецпроекты

В «Пятерочках» появились цифровые ассистенты покупателей

Ритейл Розница Техника

Торговая сеть «Пятерочка» установила цифровых информационных ассистентов для покупателей. В рамках пилота многофункциональные устройства размещены во входных группах в 30 магазинах сети «Пятерочка» в Москве и Московской области, а в ближайшее время появятся еще в 50 магазинах торговой сети в регионе.

Устройство разработано инновационным подразделением торговой сети «Пятерочка» и является точкой взаимодействия с покупателем и системой лояльности, а также порталом вакансий и окном обратной связи. Кроме того, в аппарате есть кнопка для сигнала о помощи в трудной ситуации для потерявшихся людей в рамках совместного проекта «Пятерочки» с поисково-спасательным отрядом «Лиза алерт».

Цифровой ассистент оснащен 32-дюймовом сенсорным экраном, на котором демонстрируется реклама и происходит информирование покупателя о специальных предложениях и промо-акциях, что позволяет снизить количество печатных каталогов.

Функциональность устройства легко адаптируется под разные бизнес-задачи за счет технических и программных возможностей, заложенных при разработке. Уже сейчас гости торговой сети могут с помощью цифрового помощника получить купон на скидку, проверить баланс своей «Выручай-карты», при необходимости активировать ее, а также пройти опрос, оставить отзыв о магазине, посмотреть действующие вакансии и откликнуться на них. В будущем в устройство планируется встроить возможность продажи билетов «Столото», оформления заказа товаров с Aliexpress, оплаты ЖКХ.

«Мы активно работаем над совершенствованием клиентского пути и сервиса обратной связи. Цифровые ассистенты открывают дополнительные возможности как для наших гостей – с их помощью в удобном и простом формате можно ознакомиться с текущими акциями и персональными предложениями, поделиться своим впечатлением о магазине, так и для нас – мы анализируем и учитываем все рекомендации по улучшению качества обслуживания. Таким образом мы планируем повысить лояльность наших гостей, а также сделать еще один шаг в направлении заботы о природе, сократив количество печатных рекламных материалов и предложив гостям удобное цифровое решение», – отметил директор департамента клиентского опыта торговой сети «Пятерочка» Александр Чухонцев.

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