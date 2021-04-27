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«Рексофт» подготовила образовательную программу для студентов университета ИТМО

ПО Кадры

«Рексофт» (Reksoft) подготовила образовательную программу для студентов университета ИТМО, одного из ведущих вузов России в области информационных технологий.

Сотрудники подразделения пользовательских интерфейсов компании «Рексофт» провели краткий курс по основам UX-дизайна для студенческого клуба университета «DesArm | ITMO University».

Курс разделен на две части. Первая была посвящена «Основам UX при создании digital-продукта» и раскрывала такие темы, как задачи, которые стоят перед UX-дизайнером, и пошаговые алгоритмы их решения, паттерны поведения пользователя. Она включала блок о том, что является хорошим тоном и моветоном в проектирование интерфейсов, основы юзабилити, а также блок, посвященный понятию «пользовательский опыт» и различным фреймворкам, которые используют в работе UX-дизайнеры, (Customer Journey Map и Jobs To Be Done).

Во второй части курса была раскрыта тема «Основ проектирования мобильных приложений». Он включал информацию о структуре мобильных приложений, различиях в гайдлайнах iOS и Android, блок, посвященный созданию нативного приложения, а также лайфхаки в работе специалиста по дизайну мобильных приложений.

«ИТМО – это ведущий вуз страны в области компьютерных технологий, но даже для его студентов важен живой экспертный опыт специалистов, работающих на реальных коммерческих проектах. Команда «Рексофт» всегда открыта для передачи своего опыта молодым специалистам, – сказал Николай Сокорнов, директор департамента разработки ПО компании «Рексофт». – Также хочу отметить и вторую сторону этого процесса: преподавание – отличный способ структурировать свои знания и прокачать коммуникационные навыки для наших сотрудников».



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