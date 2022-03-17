Разделы

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции
|

Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 24 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» 24 марта 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя», которая состоится 24 марта 2022 г.

Основные вопросы конференции

Российский рынок e-commerce

  • Как развивается российский рынок онлайн-торговли?
  • Какое влияние на него оказывают маркетплейсы?
  • Удается ли традиционному ритейлу противостоять онлайн-конкурентам?
  • Скорость доставки становится главным конкурентным преимуществом?

Технологии и сервисы

  • Как привлечь и удержать покупателей?
  • Как организовать быструю доставку?
  • Постаматы или курьеры: кто победит?
  • Будущее за многоканальной онлайн-торговлей?
  • Как чат-боты помогают покупателям?
  • Как сделать покупки удобными и безопасными?
  • Почему онлайн-ритейлерам необходимы облака?

Кейсы и тенденции

  • Готов ли рынок к онлайн-продаже лекарств и алкоголя?
  • Как продавать через интернет маркированные товары?
  • Что дает продавцу изучение Customer Journey?
  • Когда в онлайн-магазинах появится голосовой поиск?
  • Насколько удобны виртуальные примерочные?

На конференции выступят:

Илья Зуев, «Райффайзен банк»: Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота
ИТ в банках

Роман Волков, генеральный директор, MetalScanner;
Анастасия Калинкина, операционный директор, «Кухня на районе»;
Артем Мигунов, руководитель по развитию проектов, «Яндекс.Доставка»;
Иван Ишуткин, руководитель направления развития и продаж логистических сервисов, Ozon;
Александр Слуцкий, руководитель направления развития бизнеса, AliExpress Россия;
Алексей Мерзляков, директор по маркетингу, DPD в России;
Дамир Султанов, руководитель отдела бренд-маркетинга, Cersanit;
Ирина Кайкова, ведущий юрисконсульт, Hermes Russia;
Борис Овчинников, партнер, Data Insight;
Александр Воронкин, руководитель направления комплексных решений, Mango Office.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Показать еще

Наука

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022