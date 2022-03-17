Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 24 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» 24 марта 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя», которая состоится 24 марта 2022 г.

Основные вопросы конференции

Российский рынок e-commerce

Как развивается российский рынок онлайн-торговли?

Какое влияние на него оказывают маркетплейсы?

Удается ли традиционному ритейлу противостоять онлайн-конкурентам?

Скорость доставки становится главным конкурентным преимуществом?

Технологии и сервисы

Как привлечь и удержать покупателей?

Как организовать быструю доставку?

Постаматы или курьеры: кто победит?

Будущее за многоканальной онлайн-торговлей?

Как чат-боты помогают покупателям?

Как сделать покупки удобными и безопасными?

Почему онлайн-ритейлерам необходимы облака?

Кейсы и тенденции

Готов ли рынок к онлайн-продаже лекарств и алкоголя?

Как продавать через интернет маркированные товары?

Что дает продавцу изучение Customer Journey?

Когда в онлайн-магазинах появится голосовой поиск?

Насколько удобны виртуальные примерочные?

На конференции выступят:

Илья Зуев, «Райффайзен банк»: Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота ИТ в банках

Роман Волков, генеральный директор, MetalScanner;

Анастасия Калинкина, операционный директор, «Кухня на районе»;

Артем Мигунов, руководитель по развитию проектов, «Яндекс.Доставка»;

Иван Ишуткин, руководитель направления развития и продаж логистических сервисов, Ozon;

Александр Слуцкий, руководитель направления развития бизнеса, AliExpress Россия;

Алексей Мерзляков, директор по маркетингу, DPD в России;

Дамир Султанов, руководитель отдела бренд-маркетинга, Cersanit;

Ирина Кайкова, ведущий юрисконсульт, Hermes Russia;

Борис Овчинников, партнер, Data Insight;

Александр Воронкин, руководитель направления комплексных решений, Mango Office.