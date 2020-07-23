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Спецпроекты

«Ростелеком» и ФРИИ запустили совместную программу по подготовке лидеров цифровой трансформации

Бизнес Кадры Маркет
, Текст: Эльяс Касми

«Ростелеком» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) создали образовательную программу по подготовке лидеров цифровой трансформации для филиалов и корпоративного центра компании.

Сотрудники «Ростелекома» стали первыми, кто прошел обучение по этой уникальной программе.

Первые 55 сотрудников уже завершили полугодовое обучение и вошли в кадровый резерв. Программа развития сотрудников стала инструментом для подбора кандидатов на ключевые позиции B2C-сегмента компании. Некоторым участникам программы, успешно прошедшим обучение, будут предложены руководящие должности.

Цель программы — развить лидерский потенциал, сформировать новые компетенции в продвижении цифровых продуктов и развитии качества клиентского сервиса у сотрудников из регионов. В ее основе — методики проектного менеджмента, командной работы, а также методология акселерации ФРИИ, направленная на ускоренное развитие команд и фокусировку на целевых бизнес-результатах.

В формате непрерывной проектной работы на протяжении полугода участники в командах прорабатывали 12 бизнес-проектов, направленных на улучшение метрик В2С-направления. В этом им помогали трекеры ФРИИ на еженедельных онлайн-митингах, кроме того, с командами и участниками программы в активном режиме работали эксперты и менторы «Ростелекома».

В процессе работы над проектами сотрудники закрепляли свои знания, полученные в образовательном модуле, который состоял из мастер-классов по нескольким направлениям:

«Основные бизнес-инструменты» — формирование навыков формулирования бизнес-идей, развитие своего проекта по методологии Lean Startup, использование Customer Development, постановка целей по SMART, а также применение эффективных методик продвижения и развития продуктов;

«Теория ограничений систем» — приобретение навыков выявления точек роста для продуктов компании;

Customer Journey Map — выстраивание пути клиентов при использовании продуктов «Ростелекома», проведение проблемных интервью, взаимодействие с клиентами, применение методологии HADI-циклов, развитие навыков работы с обратной связью клиентов как внутри компании, так и вне;

Soft skills — мастер-класс об управлении командой, кросс-функциональном взаимодействии и развитии навыков публичных выступлений. Участники учились создавать инновационные проекты, проводить пилотные проекты и публично защищать их перед топ-менеджерами компании.

Дополнительная ценность программы — обмен опытом между сотрудниками из разных подразделений, вертикалей и региональных филиалов. Участники использовали как внутреннюю экспертизу и опыт других регионов, так и внешнюю — в программу привлекли экспертов из ретейла, банковского сегмента, FMCG-бизнеса, чтобы передать командам лучшие практики внедрения цифровых продуктов.



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