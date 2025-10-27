Разделы

27.10.2025 «ВкусВилл» запустил собственное мобильное приложение в Казахстане 1
14.09.2021 «Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL) 1
06.04.2021 «Сбер» и МФТИ создают совместную физтех-школу бизнеса высоких технологий 1
23.07.2020 «Ростелеком» и ФРИИ запустили совместную программу по подготовке лидеров цифровой трансформации 1
07.09.2018 «Билайн» запустил бизнес-инкубатор для digital-стартапов своих сотрудников 1
30.03.2017 IBM запускает облачные инструменты для разработки финансовых сервисов 1
19.04.2016 Fujitsu запустила новую инициативу для ускорения цифровой трансформации в финансовом секторе 2
19.02.2016 «Билайн» запустил проект «Большая Ставка» 1
07.12.2015 Российский стартап Skyeng стал прибыльным без дополнительных инвестиций 1
03.10.2014 Lean Kanban Russia 2014: Новые методы управления в помощь CIO 1
11.07.2014 Международная конференция Lean Kanban наконец в Москве 1
18.10.2012 В Москве состоялась конференция по интерактивному маркетингу Digital Marketing Conference 2012: итоги 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Lean Startup и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9140 2
Корус Консалтинг - Digital Product Lab 3 1
Majesco Entertainment Company - Majesco Sales 14 1
Dell EMC 5088 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 955 1
IBM - International Business Machines Corp 9542 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3299 1
Ростелеком 10244 1
Корус Консалтинг ГК 1312 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13961 1
Meta Platforms - Facebook 4514 1
Fujitsu 2065 1
Accern Corporation 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8002 3
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 35 1
Газпром нефть 664 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 446 1
Volkswagen Group - VW 295 1
Astana Hub 8 1
Кировский завод 37 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 383 3
ФРИИ Акселератор 52 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5170 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
АКМР - Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России 1 1
SFA - Singapore FinTech Association - Сингапурская финтех-ассоциация 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 1
РусБренд 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56296 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17247 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7973 3
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 169 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9249 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 838 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4534 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22738 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71958 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16932 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5796 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5072 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1948 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 298 2
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 273 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12878 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5572 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 672 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4637 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4397 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1468 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7472 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1572 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25789 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6105 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 649 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7322 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4840 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3578 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1156 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11261 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 612 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1129 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11193 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5641 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17728 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21801 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7653 1
Data monetization - Монетизация данных 1793 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12105 1
Fujitsu Finplex 1 1
Apple - App Store 2985 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
Fujitsu MetaArc Digital Business Platform 7 1
Бурлаков Степан 2 1
Пономарев Макс 1 1
Глаголева Наталия 1 1
Базилевская Екатерина 2 1
Гордеев Гавриил 2 1
O’Dell Andrew - О’Дэлл Эндрю 3 1
Гарев Владимир 4 1
Sorrell Martin - Соррелл Мартин 6 1
Гаврыш Роман 1 1
Roope Nicolas - Руп Николас 3 1
Греф Герман 459 1
Семенов Александр 164 1
Королев Илья 19 1
Кудрявцев Николай 21 1
Калаев Дмитрий 23 1
Романенко Андрей 92 1
Слободин Михаил 56 1
Ларьяновский Александр 10 1
Анищенко Андрей 12 1
Ситников Владимир 6 1
Сапрыкин Юрий 15 1
Альбрехт Наталья 4 1
Шкипин Виктор 13 1
Черногорцева Снежана 4 1
Мазуров Александр 10 1
Поповский Александр 90 1
van Kralingen Bridget - ван Кралинген Бриджет 4 1
Безнасюк Дмитрий 2 1
Оркина Анастасия 9 1
Romano Fernanda - Романо Фернанда 3 1
Соловьев Георгий 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45353 3
Россия - РФ - Российская федерация 155007 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1029 1
Казахстан - Республика 5767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13533 1
Китай - Шанхай 806 1
Сингапур - Республика 1899 1
Великобритания - Лондон 2404 1
Индия - Карнатака - Бангалор 206 1
США - Техас - Даллас 179 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1428 1
Евразия - Евразийский континент 626 1
Германия - Штутгарт 69 1
США - Нью-Йорк 3144 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1048 1
Испания - Каталония - Барселона 747 1
Бразилия - Сан-Паулу 175 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3033 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5452 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50793 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31469 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8182 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1484 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6233 2
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 32 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 373 1
Эмоциональный интеллект - Emotional intelligence 25 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6186 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6815 1
Английский язык 6848 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11351 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5803 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11627 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17229 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 365 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 486 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4880 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 569 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5208 1
РИА Новости 972 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 24 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1066 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 59 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
