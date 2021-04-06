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«Сбер» и МФТИ создают совместную физтех-школу бизнеса высоких технологий

Бизнес Кадры

«Сбер», «Сберуниверситет» и Московский физико-технический институт (МФТИ) создают первую физтех-школу бизнеса в России. О ее создании президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор МФТИ Николай Кудрявцев объявили на Дне технологического лидерства, выступая перед студентами в «Сберуниверситете». Первая совместная магистерская программа школы стартует 1 сентября 2021 г.

Как отметил Герман Греф, сегодня выпускникам, которые претендуют не только на высокие позиции в крупных корпорациях, но и на открытие своих предприятий, нужны знания и компетенции в области менеджмента, экономики, предпринимательства и технологий. Поэтому программа школы ориентирована на подготовку специалистов с базовым техническим образованием для высокотехнологичного бизнеса. Участие в ней примут эксперты МФТИ и представители лабораторий «Сбера», что позволит магистрантам работать над реальными проектами компании, получая практический опыт уже на ранних стадиях обучения.

«Как показывают практика и наш опыт, выпускники МФТИ очень талантливы не только в инженерных направлениях, но и в бизнесе. Успех любого проекта гарантирован, если получится внедрить эффективную систему управления, а с помощью школы бизнеса МФТИ мы намерены упростить этот процесс. В новом проекте мы дадим слушателям глубокие менеджерские навыки с технологическим уклоном. Спрос на выпускников будет огромным, они станут бриллиантами на рынке труда. Уверен, что проект обречен на успех, и мы будем стремиться сделать нашу совместную бизнес-школу ведущей в мире», – сказал Герман Греф президент, председатель правления Сбербанка.

«МФТИ и Сбербанк связывает многолетнее сотрудничество, и мы рады, что сегодня делаем очередной шаг — вместе открываем новую физтех-школу. Развитие управленческих и предпринимательских компетенций — одна из приоритетных задач, и, если мы хотим, чтобы наши выпускники были востребованы на рынке труда, мы должны предлагать им соответствующие образовательные программы. В свою очередь Сбербанк является признанным лидером не только банковского сектора, но и рынка ИТ-сервисов, которые прочно вошли в жизнь каждого из нас, и благодаря совместной магистерской программе вчерашние студенты с высокими знаниями в области ИТ, естественных и инженерных наук смогут получить передовые навыки в области управления и экономики на реальных кейсах крупнейшей корпорации России», – отметил Николай Кудрявцев, ректор МФТИ.

Программа физтех-школы будет включать в себя четыре основных направления: hard skills — экономика, финансы, маркетинг и риски; digital skills — технологии и платформы для HealthTech-, AutoTech- и ESG-проектов; soft skills — лидерство, питч, storytelling, Agile, эмоциональный интеллект, командное взаимодействие; business skills — трендвотчинг, управление продуктом и Lean Startup.

Программа основана на современных методиках и инструментах в образовании (гибридная модель онлайн/офлайн, cloud-native & AI-first-проекты и симуляции для развития «мягких» навыков, геймификация и другие). Запланированы «бассейны» для kick-off-интеграции (технология + бизнес + базовые soft skills) и старта разработки технологических продуктов.

На первый поток обучения планируется набрать 50 студентов.

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