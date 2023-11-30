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IBS и Rubbles заключили партнерское соглашение о продвижении решений для оптимизации целевого маркетинга

Группа компаний IBS и российский разработчик AI-решений Rubbles договорились о совместном продвижении решений в области оптимизации целевого маркетинга и омниканальных коммуникаций с применением современных технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители IBS.

В рамках партнерства IBS и Rubbles будут продвигать технологичные решения для увеличения результативности целевого маркетинга и развития отношений с клиентами. Аналитические и интеграционные решения IBS в комплексе с CVM-платформой Rubbles Customer Insight способствуют дополнительной монетизации клиентской базы за счет глубокого анализа информации, выбора оптимального подхода к взаимодействию и подбора индивидуального продукта для каждого.

Решение Rubbles Customer Insight построено на базе low-code фреймворка собственной разработки с использованием распространенных языков Java, Python, что позволяет расширять функциональность с помощью специалистов заказчика или с помощью консультантов IBS. Уникальная особенность продукта — концепт Customer Journey Map для построения цепочек коммуникаций, бесшовно объединяющий традиционные пакетные и real-time подходы к отправке сообщений. Кроме того, в решении есть встроенные редакторы для подготовки контента в виде stories и баннеров с правилами их отображения, инструментами персонализации и real-time ранжирования.

«В решении задач монетизации клиентской базы и борьбе за лояльность у бизнеса появляются все новые вызовы, как в изменении уже существующих систем коммуникаций, так и в добавлении новых механик работы с клиентами, более быстрых и умных цифровых механизмов обработки данных для предложения клиентам лучших продуктов и услуг. IBS вместе с командой Rubbles предлагает высокотехнологичный ответ на запросы рынка в области управления эффективностью клиентского маркетинга: наш опыт в управлении данными совместно с экспертизой и технологиями CRM-маркетинга Rubbles поможет нашим заказчикам перейти на новый уровень взаимодействия с аудиторией и увеличить прибыльность бизнеса», — сказал директор департамента анализа и моделирования IBS Максим Карев.

«Мы активно работаем над тем, чтобы наши решения были актуальны для российского бизнеса. Многие продукты Rubbles входят в реестр отечественного ПО. Наша CVM-платформа Rubbles Customer Insight — полноценная замена иностранным сервисам, и ей уже пользуются крупные корпорации. Мы уверены, что благодаря нашему сотрудничеству с IBS, одним из лидеров ИТ-индустрии, множество компаний различного профиля смогут оптимизировать целевой маркетинг и выйти на новый уровень технологичности», — сказал Дмитрий Макеев, директор по продуктам CVM в компании Rubbles.

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Маркет

Rubbles — российская ИТ-компания, основанная в 2014 г. и специализирующаяся на разработке решений для оптимизации ключевых процессов крупного бизнеса с применением технологий анализа данных и искусственного интеллекта. Продукты компании используются в повседневной операционной деятельности крупнейших банков, ритейл-сетей, фармацевтических компаний, нефтегазовых предприятий, компаний горно-металлургического комплекса и других организаций.

Компания IBS — ключевой бизнес- и технологический партнер лидеров российской экономики. Компания решает сложные задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности, оказывая услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления, управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, создания систем хранения и аутсорсинга обеспечивающих бизнес-процессов. IBS строит долгосрочные партнерства со своими клиентами, основываясь на многолетнем опыте, инновациях, глубокой отраслевой экспертизе и высоком качестве работ.

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