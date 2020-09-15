X5 запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств. «Экспресс-скан» – собственная разработка Х5, созданная для повышения безопасности посетителей магазинов, удобных и быстрых покупок без очередей и касс.

Решение будет пилотироваться в 60 «Пятёрочках» и 30 «Перекрёстках» в Москве. Для совершения покупки достаточно отсканировать и оплатить товар с помощью мобильного телефона на выходе, минуя кассу. Для подключения к системе бесконтактных покупок необходимо скачать приложение Х5 «Экспресс-скан», зарегистрироваться с помощью X5 ID и начать сканировать товар с помощью мобильного телефона. Ближайший подключённый к сервису магазин можно найти на интерактивной карте приложения.

К «Экспресс-скану» уже подключены программы лояльности торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». При его использовании действуют промо-акции конкретного магазина, а также начисляются стандартные баллы за покупки. В приложении можно увидеть полную информацию о выбранном товаре (состав, страну производства, вес и т.д.), актуальную цену.

Начало и завершение процесса покупок происходит с помощью QR-кодов, размещенных во входной группе магазина. Чтобы собрать корзину, достаточно отсканировать штрихкод товара с помощью видеокамеры мобильного телефона и на выходе оплатить покупку в один клик либо в интерфейсе приложения, либо с помощью кассы самообслуживания. В «Экспресс-скане» не предусмотрена возможность покупки алкоголя и табачных изделий. Оплатить товары можно платежными картами MasterCard или VISA, привязав их к профилю в приложении, а также через ApplePay и GooglePay.

Впервые на российском рынке на базе обычного магазина «у дома» и супермаркета создаётся система полностью бесконтактных платежей, путём встраивания в действующую IT-архитектуру и операционные процессы. «Экспресс-скан» не требует установки дополнительного оборудования, фактически представляя собой software-решение с многофункциональными сценариями развития. Решение было разработано внутренней кросс-функциональной командой Х5.

«Непростая эпидемиологическая обстановка во всём мире ставит безопасность человека на первое место, а в ритейле этот фактор становится решающим при выборе места и канала закупки продуктов питания. Знание потребностей клиента и понимание customer journey позволяет Х5 сделать оптимальное сервисное предложение полностью бесконтактных, быстрых и безопасных покупок с удобным сканированием и оплатой телефоном, минуя кассу. Покупатель сможет просто зайти в магазин, выбрать понравившийся товар, нажать кнопку «оплатить» и выйти из магазина. Пилот нового сервиса «Экспресс-скан» мы запускаем сразу в двух торговых сетях, чтобы протестировать различные варианты использования и начать формирование новой модели покупок, наилучшим образом соответствующие интересам клиентов на едином рынке еды», - сказал Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group.

Пилот продлится до конца сентября, после сбора обратной связи от покупателей будет принято решение о доработках и масштабировании сервиса.