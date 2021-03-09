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В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о назначении Максима Шаркова региональным директором Восточного региона.

Максим Шарков имеет 15-летний опыт работы в компаниях, оказывающих телекоммуникационные услуги, в том числе ранее 6 лет он работал в ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн). С 2009 по 2015 годы Максим Шарков являлся руководителем службы по маркетингу Красноярского филиала, директором по маркетингу Сибирского региона и директором объединенного Красноярского филиала, куда входили Красноярский край, республики Хакасия и Тыва.

С 2015 по 2018 гг. в должности коммерческого директора развивал с нуля мобильного оператора «Волна» в Крыму, лично участвуя в создании CJM (Customer Journey Map).

С 2018 года и до момента возвращения в Билайн Максим в должности генерального директора занимался запуском и развитием оператора «ВТБ Мобайл».

Генеральный директор «Вымпелкома» Александр Торбахов отметил: «Билайн продолжает усиливать региональную экспертизу на местах. Компании предстоит реализовать на территории региона Восток множество стратегически важных задач, позитивно влияющих на клиентский опыт. Максим Шарков имеет разносторонний опыт работы: запуск масштабных проектов «с нуля», высокие компетенции в вопросах техники, клиентского опыта, маркетинга, корпоративного сектора и многих других. И я рад вновь приветствовать его в команде Билайн».

Назначение Максима Шаркова на должность регионального директора Восточного региона вступает в силу с 9 марта 2021г.

В состав региона Восток входят: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская, Амурская, Сахалинская, Магаданская, Еврейская автономная области, Алтайский, Красноярский, Забайкальский, Хабаровский, Камчатский, Приморский края, республики Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия), Чукотский автономный округ.

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