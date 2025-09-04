Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182218
ИКТ 14153
Организации 11008
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3504
Системы 26135
Персоны 78326
География 2936
Статьи 1552
Пресса 1244
ИАА 715
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 869

Шарков Максим


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 «Эн+» и «Билайн» подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры Сибири 1
04.09.2025 Эн+ и Билайн подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры Сибири 1
23.08.2022 Компания «ВымпелКом» присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 2
27.11.2020 «ВТБ Мобайл» запустил eSIM 1
23.10.2020 «ВТБ Мобайл» внедрил дополнительную защиту от кибератак 1
06.08.2020 «ВТБ Мобайл» повышает защищенность приложений с помощью Solar appScreener 1
15.07.2020 Абоненты «ВТБ Мобайл» смогут контролировать расходы на мобильную связь в интернет-банке ВТБ 1
08.07.2020 «ВТБ мобайл» подключил 100 тысяч абонентов 1
30.10.2019 ВТБ запустил мобильного оператора в Санкт-Петербурге 1
25.09.2019 Tele2 и ВТБ запустили нового виртуального оператора связи 1
25.09.2019 ВТБ запустил бесплатного сотового оператора 1
05.08.2014 «Билайн» запустил 4G в Абакане и Черногорске 1
04.04.2012 «Билайн» запускает в Сибирском регионе услугу «0 по России» 1
12.05.2010 Максим Шарков назначен директором по маркетингу «ВымпелКома» в Сибирском регионе 2

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Шарков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3032 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9037 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 257 2
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5128 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1063 1
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 28 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 319 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2933 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5095 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4644 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12496 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5025 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11891 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28580 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 665 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5534 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8766 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21535 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8914 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6596 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8446 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16590 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7964 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12776 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 870 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3365 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 319 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 527 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6748 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 52 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16744 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55022 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4306 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12660 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31243 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5053 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7934 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4192 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8620 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2552 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5624 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16356 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22356 1
USB modem - USB модем 308 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 457 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1151 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5331 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9532 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 28 9
Google Play - Google Store - Android Market 3388 3
Apple - App Store 2972 3
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4946 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7230 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 115 1
ВТБ Мои Инвестиции 55 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 49 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 123 1
ВТБ Мультибонус 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 13 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 209 1
Печатников Анатолий 37 2
Чугунов Никита 81 1
Эмдин Сергей 68 1
Чернов Даниил 79 1
Васильева Оксана 11 1
Кульпин Сергей 6 1
Торбахов Александр 102 1
Кириенко Сергей 149 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Цукарь Сергей 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44911 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18200 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1610 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1484 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2585 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1809 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7912 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1198 1
Россия - СФО - Республика Тыва 343 1
Россия - СФО - Кемеровская область 965 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 628 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1259 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1769 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1014 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 971 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 951 1
Россия - СФО - Омская область 714 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 941 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1374 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 984 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 416 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 646 1
Россия - ДФО - Магаданская область 452 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 534 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 179 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 328 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 94 1
Россия - ДФО - Амурская область 803 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 942 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 44 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5944 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6659 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25347 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31018 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53800 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1522 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10351 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1711 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10426 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 414 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5896 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17042 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7168 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 347 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2591 1
Информатика - computer science - informatique 1119 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6774 1
Техногенная катастрофа - Федеральный закон 68-ФЗ - О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 18 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7757 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4337 1
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 1
ХГУ - Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381901, в очереди разбора - 735855.
Создано именных указателей - 182218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: