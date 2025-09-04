Разделы

Телеком ИТ в госсекторе
|

«Эн+» и «Билайн» подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры Сибири

Российский энерго-металлургический холдинг «Эн+», производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, и ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на долгосрочное развитие цифровой инфраструктуры регионов присутствия компаний. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Одними из ключевых направлений сотрудничества станут применение инструментов цифровизации для повышения эффективности производственных процессов на предприятиях «Эн+», а также реализация инновационных проектов, направленных на создание и развитие новых технологий и сервисов.

Документ подписали директор восточного региона ПАО «ВымпелКом» Максим Шарков и директор «Эн+ Телеком» Максим Павленко.

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

Максим Шарков, директор восточного региона ПАО «ВымпелКом»: «Для нас это стратегическое партнерство, которое позволит создать цифровой каркас для всего региона. Объединяя энергетику, промышленность и современные телеком-решения, мы открываем новые возможности как для бизнеса, так и для миллионов жителей Сибири. Это следующий шаг в построении экономики, где технологии служат драйвером развития и повышения качества жизни».

Максим Павленко, директор «Эн+ Телеком»: «Благодаря сотрудничеству с одним из ведущих российских операторов мобильной связи мы сможем не только вывести на новый уровень автоматизацию производственных процессов на наших генерирующих объектах. Это полностью соответствует нашей стратегии, направленной на увеличение добавленной стоимости и развитие новых перспективных направлений бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Цукерберг не позвонит. Из-за новых методов защиты от спама российским компаниям массово блокируют звонки клиентам

Корпоративные LMS-платформы 2025

В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

В Москве запущен первый беспилотный трамвай с пассажирами

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: