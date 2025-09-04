Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182793
ИКТ 14213
Организации 11043
Ведомства 1490
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26190
Персоны 78549
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Павленко Максим


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 «Эн+» и «Билайн» подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры Сибири 1
04.09.2025 Эн+ и Билайн подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры Сибири 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383595, в очереди разбора - 733651.
Создано именных указателей - 182793.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще