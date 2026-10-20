Индексная книга (каталог) CNews*
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Кульпин Сергей
СОБЫТИЯ
|20.10.2026
|УрФУ внедрил голосового ИИ-ассистента Voxys для работы с абитуриентами 1
|30.10.2019
|ВТБ запустил мобильного оператора в Санкт-Петербурге 1
|12.04.2018
|ВТБ сообщил о кадровых перестановках 2
|28.06.2016
|ТТК подключит телефонию офисам ВТБ 24 в Екатеринбурге 1
|28.09.2015
|ТТК обеспечил телефонией офисы ВТБ24 в Екатеринбурге 1
|31.07.2015
|ТТК предоставила цифровые каналы связи филиалу ВТБ24 в Екатеринбурге 1
|08.07.2013
|В Pizza Mia можно будет расплатиться банковской картой 2
Публикаций - 7, упоминаний - 9
Кульпин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 3
|ДатаКрат - DataKrat 20 1
|ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3397 1
|Коваль Валерий 38 3
|Шарков Максим 15 1
|Печатников Анатолий 37 1
|Иоффе Михаил 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.