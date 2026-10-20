Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202881
ИКТ 15747
Организации 11925
Ведомства 1509
Ассоциации 1134
Технологии 3599
Системы 27074
Персоны 88494
География 3159
Статьи 1594
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2862
Мероприятия 895

Кульпин Сергей

СОБЫТИЯ


20.10.2026 УрФУ внедрил голосового ИИ-ассистента Voxys для работы с абитуриентами 1
30.10.2019 ВТБ запустил мобильного оператора в Санкт-Петербурге 1
12.04.2018 ВТБ сообщил о кадровых перестановках 2
28.06.2016 ТТК подключит телефонию офисам ВТБ 24 в Екатеринбурге 1
28.09.2015 ТТК обеспечил телефонией офисы ВТБ24 в Екатеринбурге 1
31.07.2015 ТТК предоставила цифровые каналы связи филиалу ВТБ24 в Екатеринбурге 1
08.07.2013 В Pizza Mia можно будет расплатиться банковской картой 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Кульпин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 3
ДатаКрат - DataKrat 20 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3397 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5793 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26643 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 809 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1691 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5455 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1329 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29953 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 386 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8767 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9419 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 40 1
Коваль Валерий 38 3
Шарков Максим 15 1
Печатников Анатолий 37 1
Иоффе Михаил 2 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3391 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4564 5
Россия - УФО - Свердловская область 2013 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1032 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1813 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1341 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3391 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 168995 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48200 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19823 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 663 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2912 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54254 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27749 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12465 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5864 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7117 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 379 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6111 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1355 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7600 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 49 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще