ВТБ запустил мобильного оператора в Санкт-Петербурге

ВТБ объявил о начале работы оператора «ВТБ мобайл» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 30 октября 2019 г. На начальном этапе получить SIM-карту оператора можно в четырех отделениях банка ВТБ.

Подключиться к «ВТБ мобайлу» может любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка ВТБ. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения. В рамках тарифа «Базовый» для активных клиентов ВТБ доступна бесплатная мобильная связь – 150 минут звонков по России, 50 SMS, 3 ГБ интернет-трафика. Для этого достаточно совершать покупки по «Мультикарте» от 5 тыс. руб. в месяц.

Сергей Кульпин, начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – вице-президент ВТБ, отметил: «Объединение финансовых и телеком-сервисов позволяет нам создавать новые преимущества в рамках клиентоориентированной стратегии ВТБ. Мы ожидаем, что полноценный набор услуг мобильной связи в сочетании с теми преференциями, которые получают клиенты при использовании банковских продуктов ВТБ, вызовут интерес у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Максим Шарков, генеральный директор «ВТБ мобайла», отметил: «Наша цель – предоставить качественный сервис максимальному количеству клиентов. Запуск на рынке двух столиц даст нам возможность нарастить абонентскую базу и получить необходимый опыт для дальнейшей региональной экспансии. Уже в ноябре мы расширим число офисов в Москве, а в следующем году "ВТБ мобайл" планирует охватить более 15 регионов страны».

ВТБ запустил мобильного оператора «ВТБ мобайл» 25 сентября 2019 г. Он работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. На сегодняшний день получить SIM-карту можно в офисах банка в Москве и Санкт-Петербурге, в 2020 г. такая возможность появится в других городах России.