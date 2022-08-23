Компания «ВымпелКом» присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта

Официальная церемония присоединения к Кодексу прошла во вторник, 23 августа. На мероприятии присутствовал глава министерства цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. Заявление о присоединении к Кодексу от компании «ВымпелКом» подписал региональный директор Восточного региона Максим Шарков.

«ВымпелКом» разрабатывает технологии искусственного интеллекта для различных отраслей экономики и социальной сферы, в том числе для определения местоположения (поиска) пропавших людей по заявлению их родственников, выявления патологии/заболевания на ранней стадии и установления диагноза, усовершенствования медицинского обслуживания граждан, а также для повышения качества продукции, предотвращения мошеннических действий на территории объектов, автоматизации технологических процессов, обеспечения надежности объектов в труднодоступных местах и недопущения техногенной катастрофы.

Кроме того, разработки «ВымпелКома» в области ИИ применяются для увеличения производительности бизнеса и улучшения качества продукции и сельхозугодий, выживаемости культур, построения сетей связи, повышения пропускной способности дорог, оптимизации транспортных маршрутов, оперативного выявления фактов нарушения общественного порядка и правил дорожного движения, создания новых «мест притяжения», формирования туристической привлекательности региона и так далее.

Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта был принят крупнейшими технологическими компаниями России в рамках международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия» в октябре 2021 года. Документ разработан Альянсом в сфере искусственного интеллекта, в который входят ведущие компании и научно-исследовательские организации страны. Подписание прошло в присутствии первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

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Согласно положению о Кодексе, документ устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться компаниям, применяющим технологии искусственного интеллекта в своей деятельности или создающим продукты на основе таких технологий. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, а его рекомендации рассчитаны на системы искусственного интеллекта, применяемые исключительно в гражданских целях.