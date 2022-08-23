Разделы

Бизнес Телеком Цифровизация Техника
|

Компания «ВымпелКом» присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта

Официальная церемония присоединения к Кодексу прошла во вторник, 23 августа. На мероприятии присутствовал глава министерства цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. Заявление о присоединении к Кодексу от компании «ВымпелКом» подписал региональный директор Восточного региона Максим Шарков.

«ВымпелКом» разрабатывает технологии искусственного интеллекта для различных отраслей экономики и социальной сферы, в том числе для определения местоположения (поиска) пропавших людей по заявлению их родственников, выявления патологии/заболевания на ранней стадии и установления диагноза, усовершенствования медицинского обслуживания граждан, а также для повышения качества продукции, предотвращения мошеннических действий на территории объектов, автоматизации технологических процессов, обеспечения надежности объектов в труднодоступных местах и недопущения техногенной катастрофы.

Кроме того, разработки «ВымпелКома» в области ИИ применяются для увеличения производительности бизнеса и улучшения качества продукции и сельхозугодий, выживаемости культур, построения сетей связи, повышения пропускной способности дорог, оптимизации транспортных маршрутов, оперативного выявления фактов нарушения общественного порядка и правил дорожного движения, создания новых «мест притяжения», формирования туристической привлекательности региона и так далее.

Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта был принят крупнейшими технологическими компаниями России в рамках международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия» в октябре 2021 года. Документ разработан Альянсом в сфере искусственного интеллекта, в который входят ведущие компании и научно-исследовательские организации страны. Подписание прошло в присутствии первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться?
Защита данных

Согласно положению о Кодексе, документ устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться компаниям, применяющим технологии искусственного интеллекта в своей деятельности или создающим продукты на основе таких технологий. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, а его рекомендации рассчитаны на системы искусственного интеллекта, применяемые исключительно в гражданских целях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2022

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

Раис Ахкямов, ELMA365: «Внедрение СЭД позволяет снизить среднее время согласования договора с 27 до 5 рабочих дней»

В России могут разрешить продажу фильмов, книг и ПО из недружественных стран без согласия правообладателей

Россияне изобрели хитрую антенну для сетей 5G. В других странах таких нет

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей
Показать еще