«ВТБ Мобайл» запустил eSIM

Мобильный оператор «ВТБ Мобайл» запустил услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. Действующие абоненты и клиенты других операторов смогут подключить мобильную связь дистанционно, не выходя из дома. Новая функциональность доступна жителям Москвы и области, а также Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Подключить виртуальную карту (eSIM) можно за пару минут из любой точки мира через приложение «ВТБ Мобайл Старт». Для этого необходим доступ к интернету на устройстве (через Wi-Fi или с помощью имеющейся SIM-карты). Клиенту нужно загрузить абонентский номер и выбрать тариф оператора. Активация проходит мгновенно. Подключение eSIM также доступно в отделениях банка ВТБ, список которых можно уточнить на сайте.

Технология eSIM позволяет установить на мобильный телефон или другое устройство сразу несколько номеров и при необходимости переключаться между ними. Например, разделить работу и личное пространство, использовать отдельные номера для интернета и мессенджеров. При этом пластиковая SIM-карта также может оставаться в устройстве и использоваться наравне с электронной.

«С момента запуска к «ВТБ Мобайл» подключились более 300 тыс. человек. Все они ценят выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. Запуск eSIM - не только новый тренд в развитии мобильных услуг, но и дополнительное удобство пользователей, особенно в период пандемии коронавируса. При этом виртуальная SIM-карта более безопасна, ее невозможно сломать, украсть или потерять», – отметил Максим Шарков, генеральный директор мобильного оператора «ВТБ Мобайл».

На сегодняшний день встроенный модуль eSIM можно найти только на флагманских устройствах и новых моделях различных производителей, их список постоянно обновляется. Установить приложение «ВТБ Мобайл Старт» для получения eSIM можно в App Store или Google Play.

Клиентам, чьи устройства не поддерживают eSIM, можно получить традиционную пластиковую SIM-карту в офисе ВТБ или заказать доставку на сайте оператора. Услуга доступна для всех жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«ВТБ Мобайл» запущен в сентябре 2019 г. Сегодня абоненты получают максимум преимуществ от объединения мобильных и банковских сервисов. Среди них – оплата до 100% услуг связи бонусами программы «Мультибонус», безлимитный доступ в интернет и мобильному банку «ВТБ Онлайн» и «ВТБ Мои Инвестиции» без расхода интернет-трафика, дополнительная защита от подмены SIM-карты, спам звонков и отсутствие платных подписок и непредвиденных списаний, широкая сеть отделений в Москве и Санкт-Петербурге, а также мобильное приложение «ВТБ Мобайл» с конструктором тарифа и возможность контроля баланса и пополнения в банковском приложении «ВТБ Онлайн».