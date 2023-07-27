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МТС выходит на рынок цифровых финансовых активов

МТС сообщила о том, что Банк России включил в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, «Блокчейн хаб» – дочернюю компанию МТС и разработчика собственной платформы «ЦФА хаб».

Пользователями платформы – эмитентами и инвесторами – могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, также предусмотрена роль номинального держателя для организаций с лицензией на осуществление депозитарной деятельности. Подключение физических лиц в качестве инвесторов планируется до конца текущего года. Среди доступных видов ЦФА – денежные требования и гибридные ЦФА, включающие одновременно денежные требования и утилитарные цифровые права.

Бизнес-модель и техническая инфраструктура «ЦФА хаб» предусматривает подключение к платформе через API разных типов партнеров: операторов обмена, брокеров, финансовых маркетплейсов и других агентских финтех-компаний. Такое сотрудничество привлечет на рынок дополнительную ликвидность и позволит инвесторам приобретать и продавать ЦФА через привычные каналы.

Первыми доступными на платформе финансовыми продуктами стали цифровые облигации и различные инструменты токенизации финансовых обязательств. Один из таких инструментов разработан совместно с блокчейн-платформой для финансирования поставщиков Factorin (входит в экосистему МТС), клиенты которой смогут токенизировать свою дебиторскую задолженность в качестве альтернативы факторингу.

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«Появление в группе МТС профильного оператора открывает дополнительные возможности по использованию цифровых финансовых активов как внутри группы МТС, так и для наших клиентов. В свою очередь, «ЦФА хаб» сможет быстро инкорпорировать в платформу как существующие, так и инновационные финансовые продукты и сервисы. Использование собственного оператора позволит реализовать проекты, связанные с выпуском цифровых прав на ряд финансовых активов, интересных для дистрибуции в таком перспективном цифровом виде», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

«Мы выходим на рынок ЦФА с фокусом на те сегменты, в которых у нас есть хорошие компетенции и возможности. Прежде всего, это сфера торгового финансирования и автоматизация взаимоотношений покупателей, поставщиков и банков. Мы также видим большой потенциал в коммерческом партнерстве с другими компаниями финансовой отрасли и предлагаем такую схему информационного-технологического и маркетингового взаимодействия, которая позволяет нашим партнерам зарабатывать вместе с нами», – сказал генеральный директор «Блокчейн хаб» Игорь Кузьмичев.

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