МТС успешно закрыла книгу заявок по биржевым облигациям 001Р-20 на 10 млрд рублей

МТС объявила об успешном закрытии книги заявок на размещение четырехлетних биржевых облигаций серии 001Р-20 объемом 10 млрд руб. со ставкой купона до погашения 11,75% годовых. Размещение облигаций на Московской бирже запланировано на 6 мая 2022 г.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1 тыс. руб., купонный период — 91 день.

В ходе формирования книги заявок спрос существенно превысил объем выпуска, составив около 20 млрд руб., что позволило эмитенту трижды снижать маркетинговый ориентир по ставке купона с 12% до 11,75% годовых. В процессе букбилдинга поступило около 30 заявок от широкого круга инвесторов, в числе которых банки, управляющие и инвестиционные компании, а также физические лица.

«Несмотря на существенную рыночную волатильность, а также на то, что сделка является одной из первых рыночных транзакций с февраля текущего года, книга заявок была сформирована с существенной переподпиской за счет диверсифицированной базы инвесторов, что в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия к МТС со стороны инвестиционного сообщества и заинтересованность в приобретении высококачественных долговых инструментов нашей компании», — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга агентства «Эксперт РА». Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели.