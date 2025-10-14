МТС закрыла книгу заявок по биржевым облигациям 002Р-13

МТС объявила о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 002Р-13 с финальным объемом размещения 20 млрд руб.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1 тыс. руб., купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 13 октября. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир спреда к ключевой ставке с 2% до 1,65%, а также вдвое увеличить первоначально заявленный объем размещения. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании.

«МТС готова и дальше подтверждать репутацию надежного заемщика, сохранять высокое качество кредитного портфеля и повышать эффективность управления ликвидностью. С начала года компания успешно разместила на публичном рынке 10 выпусков облигаций на сумму более 150 млрд руб. Все эти размещения в первую очередь направлены на рефинансирование более дорогого банковского финансирования. Непрерывная работа с кредиторами и инвесторами в наши облигации позволяет поддерживать стабильный интерес к долговым бумагам МТС и оставаться одним из наиболее привлекательных эмитентов облигаций в РФ», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организатором выпуска и агентом по размещению выступил БК «Регион».