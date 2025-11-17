Разделы

МТС разместила биржевые облигации серии 002Р-14

МТС объявила о завершении размещения биржевых облигаций серии 002Р-14 с финальным объемом 17 млрд руб.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1 тыс. руб., купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 12 ноября 2025 г. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир спреда к ключевой ставке с 2% до 1,75%, а также увеличить первоначально заявленный объем размещения с 10 млрд руб. до 17 млрд руб.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

«С начала 2025 г. МТС привлек около 200 млрд руб. на публичном долговом рынке, направив средства от размещения на погашение более дорого банковского финансирования. Устойчивый интерес к кредитному качеству компании со стороны инвесторов, доверие наивысшим кредитным рейтингам МТС, позволяет нам регулярно привлекать значительный объем ликвидности через выпуски облигаций. Это уже одиннадцатое размещение компании с начала года. Выпуск облигаций позволяет расширять и диверсифицировать базу инвесторов в наши долговые инструменты, оптимизировать срок долга, а также размер и структуру процентных ставок», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организатором выпуска и агентом по размещению выступил БК «Регион».

