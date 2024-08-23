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МТС планирует размещение цифровых облигаций с плавающим купоном для населения на платформе «Финуслуги»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о предстоящем размещении среди физических лиц нового выпуска трехлетних цифровых облигаций МТС с плавающим купоном, привязанном к ключевой ставке Банка России, на платформе «Финуслуги», созданной Московской биржей в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России. Предварительная дата начала размещения облигаций – 26 августа 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровые облигации МТС с плавающим купоном – уникальный инструмент сбережения для населения, сопоставимый с накопительными счетами. Главное отличие – можно не отслеживать изменение ставок по вкладам при изменении значения ключевой ставки Банка России – ставка купона будет автоматически пересчитываться для следующего купонного периода в зависимости от действующей на начало периода Ключевой ставки. Купонный доход выплачивается ежемесячно, при этом сохраняется возможность забрать свои сбережения в любой момент без потери накопленных процентов. Ставка купона в размере 18% годовых при условии реинвестирования ежемесячных купонных выплат позволяет получить эффективную доходность около 19,56% годовых (до вычета НДФЛ).

Цифровые облигации – инструмент сознательного сбережения, позволяющий создавать накопления с высокой и надежной доходностью и одновременно принять участие в цифровизации страны. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на создание цифровых продуктов в экосистеме МТС, а также на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, включая удаленные территории.

Цена размещения Цифровых облигаций - 100% от номинала в тысячу руб. Купонный период — 30 дней. Срок до погашения — 1080 дней.

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«На фоне изменения денежно-кредитной политики мы отмечаем высокий интерес со стороны инвесторов к биржевым выпускам облигаций МТС с плавающим купоном, но эти защитные инструменты не предлагаются широко для населения. Некоторые банки начали включать в свою продуктовую линейку депозиты с плавающей ставкой, но, как правило, они рассчитаны больше на состоятельных клиентов. МТС как новатор предлагает простой, удобный и эффективный инструмент для сохранения своих сбережений, доступный каждому гражданину России. При этом взаимовыгодном сотрудничестве средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на развитие и модернизацию телеком-инфраструктуры, которой в свою очередь пользуется население», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Приобрести Цифровые облигации на «Финуслугах» может любой совершеннолетний гражданин России, являющийся налоговым резидентом России. Брокерский счет для покупки не нужен — сервис купли-продажи доступен на сайте и в мобильном приложении «Финуслуг» после регистрации в «Госуслугах». Бумаги можно продать эмитенту в любое время без потери накопленного дохода — МТС досрочно выкупит облигации по той же стоимости в любое время по заявке владельца. При продаже владелец получит доход за все дни владения в размере ключевой ставки Банка России, установленной на начало купонного периода (за вычетом НДФЛ).

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