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«Ростелеком» усиливает функции юридического блока

«Ростелеком» сообщил об объединении GR и юридической функции: в подчинение Александра Смирнова, вице-президента по правовым вопросам, переходят подразделения, которые представляют интересы компании в органах государственной и муниципальной власти.

Помимо защиты правовых интересов «Ростелекома» и юридической поддержки стратегических проектов компании, Александр Смирнов будет курировать взаимодействие с государственными органами, участниками рынка и общественными организациями. Синергия экспертизы GR и юридического блока позволит оператору более качественно прорабатывать инициативы, связанные с регуляторными вопросами; сформирует новые возможности для развития бизнеса и повысит эффективность работы, направленной на реализацию стратегии компании, считают в «Ростелекоме».

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ирина Сиренко покинула компанию.

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