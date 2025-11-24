«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг МТС на уровне ruААА

МТС объявила о подтверждении рейтинговым агентством «Эксперт РА» рейтинга кредитоспособности компании на уровне ruAAA со стабильным прогнозом.

«Эксперт РА» отмечает в своем сообщении основные показатели МТС по состоянию на отчетную дату, повлиявшие на сохранение рейтинга:

Высокая оценка риск-профиля отрасли. Устойчивость к внешним шокам, в рамках оценки риск-профиля отрасли, в которой работает группа, рассматривается как высокая ввиду постоянной востребованности услуг связи среди населения, ростом проникновения информационных технологий и прочих цифровых услуг.

Сильные рыночные и конкурентные позиции. МТС продолжает удерживать лидерство на рынке мобильной связи и показывать положительные результаты построения продуктовой экосистемы, объединяющей различные информационные сервисы и платформы на базе телеком-бизнеса. Агентство положительно отмечает достаточную обеспеченность компании в телекоммуникационном оборудовании для развития и модернизации сети на краткосрочном горизонте. МТС также участвует в инициативах по развитию отечественного телеком-оборудования.

Приемлемая долговая нагрузка при средней процентной нагрузке. Агентство ожидает улучшение показателей долговой и процентной нагрузки в среднесрочной перспективе в результате постепенного роста EBITDA, оптимизации капитальных затрат, сокращения кредитного портфеля и процентных расходов вследствие уменьшения ключевой ставки ЦБ.

Высокий уровень ликвидности. Операционный поток вместе с денежными средствами и ликвидными активами достаточен для покрытия процентных расходов, предстоящих погашений, капитальных затрат и дивидендных выплат.

«МТС достойно прошла тест на финансовую устойчивость в период высоких кредитных ставок и непростой макроэкономической ситуации. Мы рады, что надежность кредитного портфеля компании вновь получила наивысшую оценку “Эксперт РА” – одного из ведущих российских кредитных агентств. МТС как технологический лидер продолжит и дальше сохранять фокус на улучшении показателей долговой нагрузки, сокращении кредитного портфеля, увеличении OIBDA и повышении финансовой дисциплины. Все это позволит нам удерживать лидерские позиции в отрасли, успешно развивать цифровые сервисы и экосистемные продукты, а также модернизировать телеком-инфраструктуру», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.