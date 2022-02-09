Независимое рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило VOXYS высокий рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-

Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило центру коммуникаций VOXYS (ООО «Воксис») рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-. Прогноз по рейтингу – стабильный. Кредитный рейтинг присвоен VOXYS впервые.

VOXYS является лидером рынка аутсорсинговых контакт-центров в России с долей более 18%. Предоставляемые услуги характеризуются высокой степенью диверсификации как традиционного рынка контакт-центров, так и IT-решений.

В соответствии с национальной рейтинговой шкалой для нефинансовых компаний уровень рейтинга ruA- отражает высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости. Как отмечают аналитики Эксперт РА, VOXYS находится в активной стадии внедрения лучших практик корпоративного управления и риск-менеджмента.

VOXYS рассматривает возможность будущего привлечения инвестиций с помощью первичного размещения облигаций компании. Присвоение кредитного рейтинга также является важным шагом для VOXYS на пути к возможному IPO в среднесрочной перспективе.

«VOXYS – первая российская компания из числа аутсорсинговых контакт-центров, получившая кредитный рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом, что характеризует VOXYS как высоконадежную и финансово-независимую компанию. По итогам 2021 года VOXYS показала высокие финансовые результаты: консолидированная выручка превысила 5 млрд руб. и стала рекордной для компании, показатель EBITDA превысил 1 млрд руб. В 2022 году VOXYS планирует нарастить темпы роста операционных и финансовых показателей благодаря реализованной инвестиционной программе ребрендинга действующих и открытия новых контакт-центров, значительного роста стоимости услуг вслед за инфляционными показателями рынка, а также двукратного роста доходов по цифровым продуктам», – комментирует финансовый директор VOXYS Алексей Стецюк.

Подробная информация о присвоении кредитного рейтинга VOXYS на сайте рейтингового агентства Эксперт РА.