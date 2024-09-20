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«Эксперт РА» выбрал решения «СерчИнформ» для комплексной защиты информации

Рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» обезопасило свою инфраструктуру с помощью систем защиты российского разработчика «СерчИнформ». Сейчас агентство использует три продукта вендора: DLP-систему «СерчИнформ КИБ», DCAP-систему «СерчИнформ FileAuditor» и «СерчИнформ SIEM». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Первой компания внедрила КИБ от «СерчИнформ» для контроля максимального количества каналов передачи информации. Решение помогает повышать текущий уровень ИБ. В частности, защищать персональные данные клиентов, конфиденциальные данные во время использования, хранения и перемещения, а также предотвращать возможные утечки.

«Обеспечение информационной безопасности является одним из приоритетных направлений в Агентстве. Особое внимание мы уделяем защите данных наших клиентов. Проанализировав рынок, мы пришли к выводу, что КИБ гибче в настройках, бесшовно интегрируется с другими ИБ-продуктами, что многократно повышает уровень информационной безопасности в нашей компании, сокращает время реакции на возможный инцидент и позволяет максимально полно установить его причины», – сказал руководитель Службы защиты активов ­ – член Правления АО «Эксперт РА» Валентин Кондюрин.

Отдельно заказчик отмечает аналитические возможности решения. Разнообразие алгоритмов обеспечивает глубокую проверку текстовых сообщений и документов. Например, алгоритм для смыслового анализа «Поиск похожих», который находит конфиденциальные документы, похожие на поисковый запрос не только «технически», но и «по смыслу».

Контролировать события безопасности в компании также помогает «СерчИнформ SIEM». Система обрабатывает поток событий ИБ, анализирует их, фиксирует инциденты в соответствии с правилами и оповещает о них ИБ-службу. По словам Валентина Кондюрина, первоначальный анализ и своевременное оповещение помогают экономить время службе информационной безопасности компании.

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Бизнес

На последнем этапе заказчик внедрил «СерчИнформ FileAuditor». АО «Эксперт РА» является оператором персональных данных, поэтому компании необходимо контролировать файловые хранилища с помощью DCAP-системы. Внедрение «СерчИнформ FileAuditor» позволило защитить персональные данные клиентов и сотрудников, финансовую документацию и конфиденциальную информацию.

Помимо мониторинга персональных данных, FileAuditor защищает от неправомерного доступа к конфиденциальным данным.

«Согласно данным нашего исследования, в 2023 г. 66% российских компаний столкнулись с утечками информации. Чаще всего утекали данные клиентов, финансовая документация. Зачастую потеря этих данных сопряжена с человеческим фактором. Чтобы исключить вероятные риски, мы предоставляем заказчикам комплекс продуктов, которые бесшовно интегрируются между собой и помогают полноценно защитить бизнес. Агентство «Эксперт РА» проявило ответственное отношение к безопасности данных и защитило информацию на уровне каналов передачи информации, файловых хранилищ и всей ИТ-инфраструктуры», – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

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