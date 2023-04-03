Промышленно-металлургический холдинг автоматизирует закупочный процесс с помощью сервисов B2B-Center

Промышленно-металлургический холдинг создает автоматизированную систему управления закупками на базе площадки B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

ПМХ – это вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с производственными активами в Кемеровской, Тульской и Белгородской областях. Сотрудничество с B2B-Center поможет холдингу стандартизировать закупочную деятельность всех предприятий, повысить эффективность и прозрачность взаимодействия с поставщиками.

B2B-Center настроил интеграцию с корпоративной учетной системой ПМХ на базе «1С:ERP Управление предприятием». Все заявки на закупку и извещения формируются в ней и в автоматическом режиме передаются на торговую площадку. Обратно в систему поступает информация о поставщиках и их предложениях, на основании которой заказчик подводит итоги торгов.

ПМХ провел на площадке тестовые торги на сумму более 2 млрд руб. и до конца 2023 г. планирует перевести в B2B-Center большинство закупок своих дочерних обществ. В перспективе холдинг рассматривает интеграцию с сервисом «Управление поставщиками», чтобы проводить аккредитацию и квалификацию контрагентов, осуществлять регулярный аудит и управлять всем жизненным циклом взаимодействия с поставщиками.

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«Мы заинтересованы в расширении пула ответственных поставщиков. На площадке B2B-Center зарегистрировано более 600 тысяч компаний, что позволяет нашим предприятиям находить оптимальные условия для закупок», — отметил Сергей Соснин, вице-президент ПМХ по инвестициям и закупкам.

«С помощью B2B-Center клиенты могут не просто проводить торги и находить новых поставщиков, но и трансформировать всю свою закупочную деятельность — от отдельных процессов до бесшовной автоматизации всех этапов», — сказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.